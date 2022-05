Xochitl Gómez tiene 16 años y apenas cuenta con un par de créditos en el mundo del cine, pero Marvel apostó por ella para dar vida a la heroína “América Chávez” en la esperada “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”.

“Doctor Strange in the Multiverse of Madness” es una de las cintas más taquilleras de los últimos años y Gómez nunca pensó que actuaría producciones de esa naturaleza y lo que fue fundamental para ganar el papel fue su conocimiento en las artes marciales, en lo que su madre siempre la impulsó.