YosStop crea nueva cuenta de Instagram para compartir reflexiones desde la cárcel

YosStop continúa recluida en el penal de Santa Martha Acatitla y, a pesar de ello, ha conseguido mantenerse activa debido a que sus seres queridos le ayudan a publicar desde afuera. Fue así que la influencer compartió un nuevo mensaje para sus seguidores.

Desde su cuenta de Instagram, puede apreciarse una carta escrita a mano y con fecha del 16 de octubre redactada por una mujer del mismo centro penitenciario donde está la influencer. No obstante, la youtuber aprovechó para dejar una reflexión:

“¿Hay algo peor que la cárcel? Es una pregunta que me he hecho varias veces, yo pensé que después de la muerte de mi papá no habría nada peor que perder a un ser querido... y luego pasó esto. Una amiga tratando de consolarme me dijo: “ya no hay nada peor”; y me quedé reflexionando que sí, deben de haber muchas cosas peores que no me quiero ni imaginar y que no me gustaría vivir”, señaló YosStop.

De igual manera ahondó que este tiempo en prisión le ha dado tiempo para pensar y compartir otras experiencias, difundió Infobae.