“Me alejé de la música hace bastante tiempo por diversas razones, pero aún me encanta”, dijo durante un momento épico vivido en Coachella: tras más de siete años, volvió a subirse al escenario para cantar, de acuerdo con hola.com.

La actriz viajó desde Londres, ciudad en la que reside junto a Tom Holland, hasta California para darle una sorpresa a quienes asistieron a la penúltima jornada de conciertos del festival.

Junto a Sia y Maddie Ziegler, fue la invitada especial en la actuación de Labrinth, con quien interpretó dos de los temas que forman la banda sonora de Euphoria: I’m Tired y All of Us, temas que grabó junto al británico hace años, pero que hasta ahora nunca había cantado en directo.

“No puedo expresar lo agradecida que me siento por esta noche tan mágica. Gracias a mi hermano Labrinth por invitarme y ofrecerme el espacio más bonito y seguro para regresar al escenario”, comentó la actriz en redes sociales tras finalizar el concierto.

“Tampoco puedo agradecer al público lo suficiente por el amor que me han dado, hicieron que todos mis nervios desapareciesen”.

Zendaya es actriz, cantante, bailarina y modelo estadounidense y ha recibido varios reconocimientos durante su trayectoria, incluido un Premio Globo de Oro, un Critics Choice Awards, dos Premios Emmy, un Premio Satellite y un Premio Saturn.