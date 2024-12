A Sandra Tirado le ilusiona ser Reina del Carnaval

El querer cumplir uno de sus sueños: ser reina del Carnaval de Mazatlán 2025, es uno de los objetivos de Sandra Cecilia Tirado Cobos.

Más aún, poder representar a la máxima soberana de la también conocida como “fiesta de la carne”, así como lo hizo su tía abuela Irma Tirado Canizalez, en 1968 y su prima Alejandra Tirado en el 2023.

La joven de 24 años, al igual que toda su familia, es de sangre carnavalera, por eso ella siempre ha tenido la ilusión de ser la Reina del Carnaval.

“El que mi tía abuela y mi prima hayan sido Reinas del Carnaval me inspira ser parte de esto, me hace sentir que vengo de una familia carnavalera, que amamos el Carnaval. Primero fue mi tía abuela Irma Tirado Canizalez en 1968 y mi prima hace 2 años, Alejandra Tirado, logró obtener el título”, explicó.

Para conseguir el objetivo en la contienda señaló que se ha preparado mucho sobre todo de manera mental y emocional, ya que considera que estar en esta etapa es un sube y baja de emociones.

“Me encantaría llegar muy lejos realmente, ¿no? Yo creo que a la mayoría de nosotros o a todos nosotros; me visualizo más que nada siendo una mujer reconocida en un futuro, pero me gustaría ser reconocida por hacer buenas acciones; Yo soy mucho del tema pet friendly, me encanta eso, me encantaría hacer mucha labor con animalitos y compartirlo. Ser reconocida también por parte de ellos”, dijo.

Para la joven, quien nació en Ciudad de México, pero ya tiene más de 6 años radicando en Mazatlán, señaló que el título de reina es mucho más que eso.

“Ser Reina del Carnaval realmente lo considero muchísimo más que un título, o sea, lo nombramos Reina del Carnaval, pero creo que al final es un abanico de oportunidades y de enseñanzas y de todo, o sea, yo ahorita tengo a lo mucho un año preparándome, y he aprendido cosas que a lo mejor antes no las veía importantes para mí, para mi persona, para mi imagen, para compartir con las personas que hoy se volvieron muy importantes para mí todos esos pequeños detallitos. Entonces me siento muy motivada, muy inspirada porque sé que apenas es el comienzo de algo y de aquí es arrancar con todo hacia adelante”.

El Carnaval de esta edición consideró que será algo que la marque de manera distinta al ser parte de la fiesta.

“Años anteriores el Carnaval para mí era una fiesta muy significativa para para el puerto, para todos nosotros, pero yo creo que este año le doy un significado especial porque estoy siendo parte de, él estar aquí, el venir a las fotos, aparecer en la imagen de las candidatas oficiales, el que la gente te reconoce como candidata oficial, le da un significado completamente distinto a lo que es el Carnaval, se vuelve algo importante en mi vida, algo que marca mi vida y pues obviamente si antes le tenía un cariño, ahora le tengo un cariño muchísimo más grande y respeto”.

A Sandra le encanta pasar tiempo con su familia, por lo que señaló que parte de sus familiares están involucrados en una fundación que ayuda a los jóvenes adolescentes.

“De momento estoy enfocada en el tema de la candidatura del Carnaval, pero en mi vida diaria he mencionado que tengo una fundación familiar en la que nos gusta colaborar y apoyar a personas que realmente lo necesitan, pero el enfoque en sí es lograr que los adolescentes, que los chicos, se sientan incluidos a base de un grupo que se dedique al deporte, quisiera hacer crecer eso, para mí es una meta personal, una meta a futuro, que la gente quiera ser parte de él y lo reconozca como tal y les guste, que lo disfruten, que disfruten ser parte de este proyecto que se llama Fundación Punto de Vida”.

“Para mí sería una responsabilidad y un honor más que nada, el portar una corona; creo que tienes que ser una persona que la gente pueda ver y se puedan sentirse identificados, que se sientan felices de que haya sido tú la elegida, por cómo te has desenvuelto, por cómo eres con las personas, para mí significaría un honor gigante, o sea, no tendría palabras para explicarlo como tal, yo vivo enamorada del Carnaval”.

Perfil

Sandra Cecilia Tirado Cobos

24 años

Estudiante de la Licenciatura en Mercadotecnia

Padres: Francisco Tirado y Cecilia Tirado

Pasatiempos: Pasar tiempo con familia

Color de campaña: Plata