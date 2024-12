Su amor por el folclor y todo lo que conlleva la gran fiesta de los mazatlecos, como la realización de los trajes reales, animó a Samantha Paulina Godoy Bastidas a participar en la contienda por una corona del Carnaval de Mazatlán 2025.

La bailarina que pertenece al Ballet folclórico de la UAS y quien cursa actualmente la Licenciatura en diseño y mercadotecnia en modas, se animó a participar para dar a conocer al mundo las maravillas porteñas y lo mucho que se puede hacer a través de esta plataforma.

“Crecí entre escenarios, entre Carnavales como bailarina de folclore. He tenido la oportunidad de estar en coronaciones, comparsas, cómputos, entonces yo digo que mi vida se ha marcado por carnavales, he tenido la oportunidad de estar en distintas etapas como bailarinas, tengo muchísimo amor por los escenarios, soy bailarina desde los 3 años, no conozco otro mundo y pues eso ha sido gran factor para yo poder estar aquí, tan contenta y tranquila”, explica.

El hacer las estadías al lado de Sodelva Ríos, quien tiene más de 30 años confeccionando los atuendos de las reinas del Carnaval, fue determinante para que decidiera buscar la corona.

“Realmente el motivo de mi participación en esta contienda estuvo encaminado hacia mi carrera universitaria, yo estudio la Licenciatura de diseño mercadotecnia en modas, y para hacer mis estadías tuve la oportunidad de estar con la gran señora Sodelva Ríos. Me tocó la época carnavalera, en dos años distintos y pude ver todo lo que había detrás, toda la pasión que había en cada persona de Cultura, en cada reina, en cada involucrado y dije me gustaría ser parte de él”.

“Porque a pesar de que como bailarina eres parte de todo el show carnavalero, siento que el estar dentro de una candidatura es muy diferente y me hacía falta vivir esa etapa y eso fue lo que me llevó a tomar la decisión de estar aquí”.

Para la joven de 20 años, quien nació en Culiacán, pero desde que tenía un año ha vivido en el puerto, esto de la alegría de la fiesta no es nuevo, ya que ella acompañó en el carro alegórico cómo Princesa a Danna I, en el Carnaval del 2015 “Los sueños de Momo”.

“Tuve la oportunidad de vivir el Carnaval intensamente, muy chica fui princesa infantil del Carnaval con Danna hace alrededor de 10 años justamente y pues me quedaron ganas de estar en los carros alegóricos, de saludar a la gente, y fue un amor y un sueño que dejé de lado y cuando volví al taller ahí fue cuando me renació”, dijo.

“Carnaval para mí significa representar al puerto que más amo, a mí me encanta Mazatlán, me encanta todo lo que representa nuestra gente, de hecho, tengo una pasión muy genuina hacia nuestro puerto, además el poder representar el arte mazatleco sería una oportunidad genial para mí”.

Samantha, quien se declaró admiradora de Alejandra Tirado, Reina del Carnaval 2023, quien dice le inspira resiliencia, inteligencia y amor por el Carnaval, comentó que le gustaría ser parte de eventos altruistas en donde se pueda ayudar al prójimo.

“Me dedico desde los 14 años a apoyar a la colectiva feminista (Perlas del Pacífico), de aquí de Mazatlán, a mujeres y niños, hacemos pláticas, colectas, conversatorios y yo aparte me dedico a hacer colectas de juguetes para niños de colonias necesitadas; estoy buscando crear un proyecto un poco más enfocado en apoyar a los niños de diferentes lugares que no han tenido las mismas oportunidades que muchos, entonces es un proyecto todavía en proceso, quiero utilizar esta plataforma para ello, pero tengo desde los 14 años ya enfocada a eso” dijo.

De ser la afortunada electa, la joven quiere que los mazatlecos la visualicen como una joven genuina que busca alcanzar sus sueños.“Me visualizo siendo exactamente como soy, genuinamente, alegre y feliz”, aseguró.

Perfil

Samantha Paulina Godoy Bastidas

20 años

Estudiante de la Licenciatura en diseño y mercadotecnia en modas

Padres: Diana Bastida López y Juan Carlos Godoy

Pasatiempos: Bailar folklore, diseño floral, dibujo, pintura y fotografía

Color de campaña: Blanco