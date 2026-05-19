Bailan con los Hermanos Meza y disfrutan sabores con memoria

Una serie de recetas, con sabores que evocan recuerdos, disfrutaron los sinaloenses en la muestra gastronómica Sabores con memoria, que se llevó a cabo en la Plazuela Rosales como parte del Festival Internacional Universitario de la Cultura.

Sus recetas de marlin en escabeche, coricos, pinturitas, entre otros platillos , compartieron Norma Luna, Felicitas García, Martha Lerma, Susana Sarabia, Jorge Palazuelos, María Torróntegui, Elena Gámez, Catalina Ramírez, Cándida Ramírez, María Morales y Martha López.

Al final de la muestra, los asistentes disfrutaron de la participación de la Banda Orquesta Hermanos Meza, quienes tomaron el escenario de la explanada del Edificio Central , para compartir un encuentro musical que puso a bailar a estudiantes, trabajadores y público en general, con un repertorio de canciones que han marcado generaciones y forman parte del gusto popular sinaloense.