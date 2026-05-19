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Festival Universitario de la Cultura

Bailan con los Hermanos Meza y disfrutan sabores con memoria

En un ambiente de convivencia, se llevó a cabo la muestra gastronómica Sabores con Memoria, y al terminar el concierto Reencontrándonos con Los Hermanos Meza, en la explanada del Edificio Central de la UAS
Nelly Sánchez
Nelly Sánchez |
19/05/2026 01:19
19/05/2026 01:19

Una serie de recetas, con sabores que evocan recuerdos, disfrutaron los sinaloenses en la muestra gastronómica Sabores con memoria, que se llevó a cabo en la Plazuela Rosales como parte del Festival Internacional Universitario de la Cultura.

Sus recetas de marlin en escabeche, coricos, pinturitas, entre otros platillos , compartieron Norma Luna, Felicitas García, Martha Lerma, Susana Sarabia, Jorge Palazuelos, María Torróntegui, Elena Gámez, Catalina Ramírez, Cándida Ramírez, María Morales y Martha López.

Al final de la muestra, los asistentes disfrutaron de la participación de la Banda Orquesta Hermanos Meza, quienes tomaron el escenario de la explanada del Edificio Central , para compartir un encuentro musical que puso a bailar a estudiantes, trabajadores y público en general, con un repertorio de canciones que han marcado generaciones y forman parte del gusto popular sinaloense.

  • $!César Guadalupe López, Jorge Luis Palazuelos y Melva Paola Gastélum.
    César Guadalupe López, Jorge Luis Palazuelos y Melva Paola Gastélum.
  • $!Alumnos de la prepa Flores Magón acudieron a las actividades del Festival de la Cultura.
    Alumnos de la prepa Flores Magón acudieron a las actividades del Festival de la Cultura.
  • $!Arturo Cárdenas, María José García y Paola Díaz.
    Arturo Cárdenas, María José García y Paola Díaz.
  • $!Fritzia López, Osvaldo Salas, Yusbeth Barranco, Armando Peralta y Reymur Galindo.
    Fritzia López, Osvaldo Salas, Yusbeth Barranco, Armando Peralta y Reymur Galindo.
  • $!Alumnos de fotografía de la Escuela de Artes Visuales de la UAS, acompañados de su maestro Vladimir Galindo.
    Alumnos de fotografía de la Escuela de Artes Visuales de la UAS, acompañados de su maestro Vladimir Galindo.
  • $!Candy Ramírez y Catalina Ramírez
    Candy Ramírez y Catalina Ramírez
  • $!Carmen Ramírez y Dilian Páez.
    Carmen Ramírez y Dilian Páez.
  • $!Marlene Lamas, Javier David Gámez y Marlén del Carmen Rocha Salazar.
    Marlene Lamas, Javier David Gámez y Marlén del Carmen Rocha Salazar.
  • $!Javier Gámez y Amparo Torróntegui.
    Javier Gámez y Amparo Torróntegui.
  • $!Alejandro Burgueño, Vladimir Galindo, Jimena Félix y Grecia Zazueta.
    Alejandro Burgueño, Vladimir Galindo, Jimena Félix y Grecia Zazueta.
  • $!La Banda Orquesta Hermanos Meza compartió su música en el Festival Universitario de la Cultura.
    La Banda Orquesta Hermanos Meza compartió su música en el Festival Universitario de la Cultura.
  • $!Familias se reunieron en la explanada del Edificio Central para disfrutar del espectáculo.
    Familias se reunieron en la explanada del Edificio Central para disfrutar del espectáculo.
  • $!Alejandra Inzunza, Gamaliel Cañedo y Omar Lara.
    Alejandra Inzunza, Gamaliel Cañedo y Omar Lara.
  • $!María Guadalupe Morales, Paulina Armenta y Danna Félix.
    María Guadalupe Morales, Paulina Armenta y Danna Félix.
#Gastronomía
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