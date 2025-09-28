Brinda el chef Ignacio Osuna, un homenaje al maíz y al taco con un menú especial

Para celebrar el mes patrio por todo lo alto, el chef y fundador del restaurante Villa Unión Brasa & Masa, realizó un evento especial para sus clientes, en el que rindió un homenaje al maíz y al taco, creando un menú especial, con el que conquistó el paladar de los asistentes, brindando platillos exquisitos.

”Estamos en el mes patrio, y que mejor manera de hacerlo que celebrando al maíz y al taco, en un evento más íntimo, más familiar, con amigos, por eso les doy la bienvenida a todos, pásenla bien, coman mucho, que todo se ha preparado con cariño para ustedes”, señaló el chef a sus invitados, quienes empezaron la degustación disfrutando de entradas como el duo de ostiones de la Bahía de Altata, con topping de ceviche de maíz criollo, cocinado, mantequilla de perejil y nixtamal con tropiezos de panceta.

En un ambiente amenizado por el DJ Emmanuel, el público asistente degustó un menú que consistió en cinco tiempos, abriendo con una tostada de maíz hecha en casa, de láminas de atún fresco, mayo de habanero tatemado, aguacate, toques orientales y chill oil de tuétano.

Tras este rico platillo, el segundo tiempo llegó con chile anaheim relleno de estofado de marlin y chihuahua en tortilla de harina, con frijoles puercos aioli de serrano y cebolla curtida, un platillo, delicioso.

Celebrando al taco, para el tercer tiempo, el chef sirvió a sus comensales, un taco de lengua asada, mousse de aguacate, salsa verde, cilantro, cebolla curtida y salsa de pepino y habanero, el cual fue del agrado de los comensales.

Continuando con los tacos, los asistentes degustaron un cuarto tiempo con un taco, pero esta vez de gaonera de Rib Eye, y esquites, costra de chihuahua, salsa de tomatillo verde asado y una corona de escabeche.

Tras una degustación que conquistó el paladar de los comensales, el gran final, llegó con un postre conformado de pastelito húmedo de maíz en rompope, y cognac, tierra de coricos, dulce de leche y helado de vainilla.