Culiacán celebró con éxito la primera edición del festival gastronómico A Fuego Alto, donde chefs y restaurantes locales se unieron para recaudar fondos. Los recursos obtenidos se destinarán íntegramente al Banco de Alimentos, beneficiando a familias vulnerables de la región.

La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados de Culiacán, en alianza con la Junta de Asistencia Privada de Sinaloa y el Banco de Alimentos de Culiacán, impulsó este encuentro. El festival reunió a diversos chefs, restaurantes y negocios locales, quienes ofrecieron sus propuestas gastronómicas preparadas a la parrilla en un espacio que combinó el talento culinario con el compromiso social.

El Banco de Alimentos de Culiacán IAP, con una trayectoria de más de 26 años, se dedica al rescate y distribución de productos para familias en situación vulnerable. Iniciativas como A Fuego Alto representan un respaldo crucial para fortalecer su labor asistencial en la comunidad.