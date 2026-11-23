Culiacán celebró con éxito la primera edición del festival gastronómico A Fuego Alto, donde chefs y restaurantes locales se unieron para recaudar fondos. Los recursos obtenidos se destinarán íntegramente al Banco de Alimentos, beneficiando a familias vulnerables de la región.
La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados de Culiacán, en alianza con la Junta de Asistencia Privada de Sinaloa y el Banco de Alimentos de Culiacán, impulsó este encuentro. El festival reunió a diversos chefs, restaurantes y negocios locales, quienes ofrecieron sus propuestas gastronómicas preparadas a la parrilla en un espacio que combinó el talento culinario con el compromiso social.
El Banco de Alimentos de Culiacán IAP, con una trayectoria de más de 26 años, se dedica al rescate y distribución de productos para familias en situación vulnerable. Iniciativas como A Fuego Alto representan un respaldo crucial para fortalecer su labor asistencial en la comunidad.
”Este tipo de iniciativas permiten impulsar el talento gastronómico local, promover el consumo en los establecimientos de la ciudad y ofrecer espacios de convivencia para las familias”, señaló Ignacio Osuna Vidaurri, representante del Comité de Eventos de CANIRAC Culiacán.
La jornada se desarrolló de las 16:00 a las 22:00 horas del sábado en Plaza Cuatro Ríos. Contó con la presencia de seis espacios gastronómicos dedicados a la parrilla y la participación de cuatro cervecerías artesanales. Una banda de rock, un DJ y otras actividades de entretenimiento amenizaron el ambiente para toda la familia.
El acceso al festival tuvo un costo de 99 pesos por persona. La totalidad de los recursos recaudados por este concepto será destinada al Banco de Alimentos de Culiacán.
La participación de la Junta de Asistencia Privada de Sinaloa permitió sumar esfuerzos entre el sector restaurantero y las instituciones de asistencia privada. Esta colaboración fortalece los lazos entre organismos empresariales y sociales para respaldar causas que contribuyen al bienestar de la población.
Con esta primera edición, A Fuego Alto busca consolidarse como un encuentro que permita reconocer la riqueza gastronómica de Culiacán. Asimismo, demuestra que la participación de distintos sectores de la sociedad puede convertirse en un impulso para las causas sociales.