César y Elisa inician una vida juntos

Tras un noviazgo de un año, Elisa De Fátima Serrano Carreón y César Ernesto Seáñez Pérez formalizaron su unión, en una emotiva ceremonia en la que intercambiaron votos, anillos y un reloj de arena que simboliza el resto del tiempo que se entregan uno al otro.

La pareja estuvo acompañada por sus padres, Rosa Adriana Pérez y Ernesto Seáñez, así como Ana Dolores Carreón Gaxiola y Luis Gerardo Serrano Carreón, y Salvador Balam Amezcua Serrano, hijo de Elisa, quienes les desearon lo mejor para su nuevo hogar.

También estuvieron sus hermanos Eric y Luis Serrano Carreón, y Adriana y Aracely Seáñez.

El enlace fue atestiguado por María del Socorro Labrada y Jesús Manuel Aragón, así como Valerio Pérez e Ivana Gavica, quienes tuvieron el honor de firmar la legalidad del nuevo matrimonio.

Después de la ceremonia, Elisa y César celebraron su unión con una reunión íntima, a la que acudieron las personas más cercanas a ellos.

Y acompañados por música y arte, bailaron el vals ‘Your song’, de Elton John, y la fiesta culminó con una serenata con mariachi.

Posteriormente, disfrutaron de su luna de miel en Estados Unidos.