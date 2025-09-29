Gente
César y Elisa inician una vida juntos

Elisa Serrano Carreón y César Seáñez Pérez celebran sus nupcias acompañados de familia y amigos
Nelly Sánchez
Nelly Sánchez |
29/09/2025 21:52
29/09/2025 21:52

Tras un noviazgo de un año, Elisa De Fátima Serrano Carreón y César Ernesto Seáñez Pérez formalizaron su unión, en una emotiva ceremonia en la que intercambiaron votos, anillos y un reloj de arena que simboliza el resto del tiempo que se entregan uno al otro.

La pareja estuvo acompañada por sus padres, Rosa Adriana Pérez y Ernesto Seáñez, así como Ana Dolores Carreón Gaxiola y Luis Gerardo Serrano Carreón, y Salvador Balam Amezcua Serrano, hijo de Elisa, quienes les desearon lo mejor para su nuevo hogar.

También estuvieron sus hermanos Eric y Luis Serrano Carreón, y Adriana y Aracely Seáñez.

El enlace fue atestiguado por María del Socorro Labrada y Jesús Manuel Aragón, así como Valerio Pérez e Ivana Gavica, quienes tuvieron el honor de firmar la legalidad del nuevo matrimonio.

Después de la ceremonia, Elisa y César celebraron su unión con una reunión íntima, a la que acudieron las personas más cercanas a ellos.

Y acompañados por música y arte, bailaron el vals ‘Your song’, de Elton John, y la fiesta culminó con una serenata con mariachi.

Posteriormente, disfrutaron de su luna de miel en Estados Unidos.

  • $!Mei Pun, Marichu Romero, Nataly Gaxiola y Yolani Parrilla.
    Mei Pun, Marichu Romero, Nataly Gaxiola y Yolani Parrilla.
  • $!Humberto Araoz, César y Elisa, Luis Manuel Ramírez, Francisco Narcio, Luis Magallanes y David Guevara.
    Humberto Araoz, César y Elisa, Luis Manuel Ramírez, Francisco Narcio, Luis Magallanes y David Guevara.
  • $!Elisa y César con Octavio Martínez, María Herrera y Luis (Piolín) Serrano.
    Elisa y César con Octavio Martínez, María Herrera y Luis (Piolín) Serrano.
  • $!Los novios con Eric Serrano, Claudia Torróntegui y Claudia Aguilar.
    Los novios con Eric Serrano, Claudia Torróntegui y Claudia Aguilar.
  • $!Los novios con Jéssica y Gilberto Escobar.
    Los novios con Jéssica y Gilberto Escobar.
  • $!Adriana Seáñez, Aracely Seáñez, César Seáñez, Elisa Serrano y Rosa Adriana Pérez.
    Adriana Seáñez, Aracely Seáñez, César Seáñez, Elisa Serrano y Rosa Adriana Pérez.
  • $!Con los testigos novia, Jesús Manuel Aragón y María del Socorro Labrada.
    Con los testigos novia, Jesús Manuel Aragón y María del Socorro Labrada.
  • $!Amigos y familiares brindaron por la felicidad de los novios.
    Amigos y familiares brindaron por la felicidad de los novios.
  • $!Elisa Serrano acompañada por su hijo Salvador Balam Amezcua.
    Elisa Serrano acompañada por su hijo Salvador Balam Amezcua.
  • $!César y Elisa contrajeron matrimonio luego de un año de novios.
    César y Elisa contrajeron matrimonio luego de un año de novios.
  • $!La pareja con Isaura Domínguez y Pedro Osuna Carreón.
    La pareja con Isaura Domínguez y Pedro Osuna Carreón.
  • $!Raúl Pérez Miranda, Rosa Adriana Pérez Miranda, Ana Dolores Carreón Gaxiola, Luis Gerardo Serrano Álvarez.
    Raúl Pérez Miranda, Rosa Adriana Pérez Miranda, Ana Dolores Carreón Gaxiola, Luis Gerardo Serrano Álvarez.
  • $!Testigos del novio Valerio Pérez e Ivana Gavica.
    Testigos del novio Valerio Pérez e Ivana Gavica.
