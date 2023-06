Gran noche fue la que gozaron los fans del cantante sonorense Carin León, quienes la noche de este viernes se dieron cita para disfrutar de su concierto en el Estadio de Los Tomateros, como parte de su gira Colmillo de Leche Tour.

Durante más de tres horas, el cantante deleitó a todos sus seguidores, acompañado de su banda y grupo norteño, interpretando temas como Me la aventé, Tu amor barato, La farsante, El amor de tu vida, No es por acá, Le tomé la mano, Y te vi con él, y claro no podía entre sus mejores éxitos, La tóxica y La Boda del Huitlacoche, una de las piezas más esperadas en el concierto y con la que hizo cimbrar el estadio de la nación guinda, convirtiendo la gran cancha de beisbol en una pista de baile, donde ninguno se quedó sentado, mostrando sus mejores pasos.

Durante el concierto, el público asistente también disfrutó de la presencia artística de Grupo Alfa, Óscar Calín y Raúl Hernández Jr, quienes abrieron el show, previo a la salida de Carin León, deleitando al público con sus melodías.