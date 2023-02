El Grupo No9, liderado por Rubén Rubio Alarid, compartió la música de Los Beatles, en el ágora Rosario Castellanos, del Isic, donde el público cantó, bailó y disfrutó el reperorio conformado por 15 canciones.

El grupo está integrado por Salvador Guerrero en la guitarra principal y coros; Rubén Rubio en la voz principal, guitarra y sintetizadores; Gerardo Pérez Limón, en el bajo y coros; Omar en la batería, y Mónica Sandoval en los coros y percusiones.

Familias completas disfrutaron el espectáculo musical, con canciones como Kansas City, Quiero estrechar tu mano, Twist y gritos, Don’t let me down, I saw her standing there, Love me do, La noche de un día difícil, Y la amo, Can’t buy me love y Yesterday.

También interpretaron Lady Madonna, Back in the USSR, Mientras llora mi guitarra, Something y Let It be, entre otras.