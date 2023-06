Más de 40 personas disfrutaron del estreno del documental ‘Home is somewhere else’, en la Casa del Maquío.

El auditorio Jorge del Rincón Bernal estuvo lleno durante la función de la cinta que aborda el tema del desplazamiento y que comentó Fausto García con los espectadores.

Home is somewhere else (2022) de Carlos Hagerman y Jorge Villalobos, ha recibido galardones en festivales como el Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México, de Cine de La Habana, Internacional de Cine Documental de Ámsterdam, Festival de Cine Documental Mexicano de Zanate, Festival de Cine de Montclair y el Festival de Cine Latino de San Diego.