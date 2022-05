Por sus destacados méritos profesionales, valores éticos y morales, así como su contribución en pro de un mejor desarrollo científico y tecnológico en el sector agrícola, el doctor Rubén Félix Gastélum fue ingresado como nuevo integrante del Consejo Directivo del Colegio de Sinaloa.

Acompañado de su familia, amigos, así como de miembros colegiados, funcionarios de gobierno, e invitados especiales, el ingeniero agrónomo, profesor e investigador, orgullosamente sinaloense, manifestó sentirse honrado por tan importante reconocimiento, y que al mismo tiempo lo incentiva para seguir contribuyendo en el desarrollo de su estado.

“Deseo agradecer de manera muy especial al Colegio de Sinaloa por la referencia la cual he sido objeto, me llena de satisfacción y orgullo ingresar a este grupo de brillantes sinaloenses, acepto con humildad este honor, y me comprometo de manera profunda y definitiva a las mejores causas en la enseñanza e investigación en favor de mi estado.

El evento que se desarrolló en las instalaciones del Colegio de Sinaloa, contó con la presencia del Gobernador Rubén Rocha Moya; el Alcalde Culiacán Jesús Estrada Ferreiro; Élmer Mendoza, presidente del Colegio de Sinaloa; Silvia Paz Díaz Camacho, rectora de la Universidad Autónoma de Occidente y presidenta en turno de este organismo colegiado, así como de la gran mayoría de los integrantes del consejo colegiado.

En su mensaje, el presidente del Colegio de Sinaloa, Élmer Mendoza Valenzuela, dio la bienvenida al organismo colegiado al nuevo integrante, de quien resaltó es oriundo del Ejido Cofradía de la Loma, municipio de Navolato, enalteciendo así su vocación por la agronomía.

“Doctor Rubén Félix Gastélum, para mí es un verdadero placer darte la bienvenida al Colegio de Sinaloa, además como nuestro primer miembro nacido en el joven municipio de Navolato. La tierra no solo se lleva en las uñas, se lleva en el corazón, en los recuerdos, y los sueños, por eso la tierra es de quien la siembra, por eso me parece natural que Félix Gastélum haya elegido su profesión ligada a la tierra”, dijo Mendoza Valenzuela.