Estudiantes de gastronomía viven experiencia en Gaia Bistrot con el chef Del Toro

Con el propósito de acercar a nuevas generaciones al mundo culinario profesional, el reconocido Chef Gilberto Del Toro y Magui Rojas de Del Toro recibieron en Gaia Bistrot a un grupo de 40 estudiantes de gastronomía.

Los estudiantes vivieron una experiencia formativa única dentro de uno de los espacios gastronómicos más emblemáticos de la ciudad.

Durante la visita, los jóvenes tuvieron la oportunidad de conocer de cerca la dinámica de trabajo en una cocina profesional, observar técnicas de preparación y montaje, así como dialogar con el chef sobre procesos creativos, disciplina culinaria y la importancia de la innovación en la industria gastronómica.

La iniciativa forma parte de un esfuerzo por invitar a escuelas y programas formativos a vivir experiencias reales en el campo culinario, con el fin de fortalecer su aprendizaje académico y motivar a los futuros chefs de la región.

El encuentro dejó una impresión positiva entre los asistentes, quienes destacaron la oportunidad de convivir con profesionales de amplia trayectoria y de aprender en un entorno que combina técnica, pasión y respeto por la cocina.