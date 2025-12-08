Gente
|
Convivencia

Estudiantes de gastronomía viven experiencia en Gaia Bistrot con el chef Del Toro

Un total de 40 jóvenes de gastronomía participaron en una jornada formativa encabezada por el chef Gilberto Del Toro y Magui Rojas de Del Toro, quienes impulsan visitas escolares para acercar a los estudiantes al trabajo real en cocina.
Marisela González |
08/12/2025 14:56
08/12/2025 14:56

Con el propósito de acercar a nuevas generaciones al mundo culinario profesional, el reconocido Chef Gilberto Del Toro y Magui Rojas de Del Toro recibieron en Gaia Bistrot a un grupo de 40 estudiantes de gastronomía.

Los estudiantes vivieron una experiencia formativa única dentro de uno de los espacios gastronómicos más emblemáticos de la ciudad.

Durante la visita, los jóvenes tuvieron la oportunidad de conocer de cerca la dinámica de trabajo en una cocina profesional, observar técnicas de preparación y montaje, así como dialogar con el chef sobre procesos creativos, disciplina culinaria y la importancia de la innovación en la industria gastronómica.

La iniciativa forma parte de un esfuerzo por invitar a escuelas y programas formativos a vivir experiencias reales en el campo culinario, con el fin de fortalecer su aprendizaje académico y motivar a los futuros chefs de la región.

El encuentro dejó una impresión positiva entre los asistentes, quienes destacaron la oportunidad de convivir con profesionales de amplia trayectoria y de aprender en un entorno que combina técnica, pasión y respeto por la cocina.

  • $!El chef Gilberto Del Toro compartió sus conocimientos con los jóvenes.
    El chef Gilberto Del Toro compartió sus conocimientos con los jóvenes. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Margarita Rojas de Del Toro. y el chef Gilberto del Toro.
    Margarita Rojas de Del Toro. y el chef Gilberto del Toro. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Camila Pacheco y Fátima Morales.
    Camila Pacheco y Fátima Morales. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Romina Roque y Nony Ruiz.
    Romina Roque y Nony Ruiz. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Yareli Ramos y Joceline Trujillo.
    Yareli Ramos y Joceline Trujillo. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Carlos Pardo y Said López.
    Carlos Pardo y Said López. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Diego Leyva, Gael Peinado y Juan Albarrán.
    Diego Leyva, Gael Peinado y Juan Albarrán. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Elizabeth García y Silvia Michel.
    Elizabeth García y Silvia Michel. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Los jóvenes interactúan con el chef Gilberto Del Toro mientras conocen el proceso creativo detrás de cada platillo.
    Los jóvenes interactúan con el chef Gilberto Del Toro mientras conocen el proceso creativo detrás de cada platillo. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!El chef Gilberto Del Toro comparte técnicas y consejos culinarios con los estudiantes durante la sesión en Gaia Bistrot.
    El chef Gilberto Del Toro comparte técnicas y consejos culinarios con los estudiantes durante la sesión en Gaia Bistrot. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Estudiantes de gastronomía observan de cerca el trabajo en cocina dentro de Gaia Bistrot.
    Estudiantes de gastronomía observan de cerca el trabajo en cocina dentro de Gaia Bistrot. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Prácticas y demostraciones en vivo permitieron a los alumnos entender la dinámica de una cocina profesional.
    Prácticas y demostraciones en vivo permitieron a los alumnos entender la dinámica de una cocina profesional. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
#Gastronomía
#Chef Gilberto del Toro
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube