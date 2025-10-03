Estudiantes de la UAdeO viven experiencia periodística en visita a Noroeste

Un grupo de jóvenes de la Universidad Autónoma de Occidente, futuros profesionales en la especialidad de periodismo de la carrera de Ciencias de la Comunicación, visitaron las instalaciones del diario Noroeste, e hicieron un recorrido guiado para conocer de cerca la operación de este medio de comunicación.

La jornada comenzó con un mensaje de bienvenida por parte del director general de Noroeste, Adrián López Ortiz, quien destacó la trascendencia de la labor periodística. López Ortiz enfatizó que el periodismo es, ante todo, un servicio público que se defiende con la verdad. Subrayó que la ética debe ser siempre la brújula de la profesión, pues la credibilidad es el activo más valioso de cualquier medio.

El director abordó también la constante evolución que experimenta la industria ante el avance de las herramientas digitales, los productos multimedia y la incorporación de la inteligencia artificial. Sin embargo, hizo hincapié en un principio fundamental: la base del periodismo sigue siendo una buena historia, bien contada y sobre todo, verificada.