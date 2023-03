El postre de la velada, será toda una sorpresa, y estará a cargo de la chef Alondra Díaz.

“Vamos a tener un postre llamado Tentación, es un cremoso de vainilla natural, con relleno de manzana verde al vino blanco, que va cubierto de chocolate blanco acompañado de granola, para que todos disfrutemos, lleva granola, chocolate amargo y unas gotitas de tamarindo para darle la acidez que necesita el platillo”, explicó la Chef Alondra Díaz.

Cada tiempo estará acompañado de una copa de vino de San Vicente del Valle, de Baja California, ya que se contará con la presencia de la sommeliere Ariadna Aranda de Paz, embajadora de vinos mexicanos.

“Cada tiempo va a llevar un vino, todos los vinos son del Valle de San Vicente; el primer tiempo es un vino Chardonay Lágrimas de Verdejo; el segundo tiempo sería un vino que nos encantó, surco rojo; el tercer tiempo viene siendo el pato acompañado por un vino J210, un vino mexicano que trae un fusión de nebbiolo con cabernet, está extraordinario, y cerraremos con el postre de Alondra, un postre que no es común, es la primera vez que se va a presentar ante la gastronomía de Mazatlán, y las personas van a quedar encantados con él, ya que tenemos un vino perfecto, es el vino top de ellos, que trae una fusión de tres uvas, nebbiolo, cabernet y merlot, entonces, creo que será una gran noche, porque los alimentos y el vino van a hacer parte de la pasión del paladar”, explicó Francisco Cruz, capitán del servicio.

El evento además de un gran menú, ofrecerá un espectáculo que complementará la velada.

“Es un evento en donde podrán tener todos los sentidos muy abiertos los comensales, porque además de poner a disfrutar su paladar, con el vino y la comida, pondrán sus ojos y oídos a disfrutar porque habrá música en vivo y se presentará un performance de Delfos de lo que ellos hacen, y viene el maestro Rafael Ávila; habrá un ensamble, ya que el maestro estará arriba del escenario con un lienzo el cual va a terminar con una obra de arte, pero abajo estará un músico que lo acompañará y lo llevará a culminar la obra de arte en conjunto, es un ensamble maravilloso”, aseguró Cruz.

En la velada, el grupo de Delfos Danza Contemporánea hará la presentación de las danzas Aída, que no se han presentado en el puerto.

Gaia y su altruismo

Restaurante Gaia Bistrot y su líder, el chef Gilberto del Toro, siempre ha estado ligado al altruismo, aunque en muy pocas ocasiones lo hacen público.

Es muy común que en las instalaciones se realicen exposiciones de pinturas y fotografías, así como también donaciones de alimento a diferentes albergues.

“Hay que dar un poquito a la comunidad, ayudar”, dijo Del Toro, quien es un referente importante de la cocina mazatleca.

Junto a su esposa Magui Rojas, han formado un equipo y han visto crecer el lugar que hoy por hoy, en su sustento y su pasión: su restaurante.

“Siento que el Centro Histórico nos ha dado a todos los mazatlecos mucho, hablamos de tener uno de los puntos más importantes a visitar por parte del turista, y nos inspira mucho con el nuevo Consejo Rector Centro Histórico Mazatlán poderle aportar, porque ha habido grandes cambios a lo largo de estos años que hemos estado, mientras nosotros evolucionamos con el restaurante hemos sido testigos del embellecimiento del Centro Histórico, el cómo cautiva a extranjeros, a locales y nacionales el venir a visitarlo, recorrer sus rincones, sus restaurantes, sus lugares de arte; también es importante hacer mancuerna con los artistas que le han dado vida al Centro Histórico porque la vida no solamente ha sido por tener los Restaurantes la gastronomía, sino es también en el medio de espectáculos culturales de nivel internacional que se realizan en el teatro y sus alrededores”, comentó Magui Rojas de Del Toro.

Eso motiva a la familia Del Toro Rojas a seguir aportando su granito de arena para que esta área de tan importante rango no se pierda, sino que crezca más y sea reconocido a niveles internacionales.

Evoluciona el espacio

Restaurante Gaia Bistrot sigue evolucionando y trabajando en su menú de platillos, además de sus instalaciones que en pocas semanas culminaran con los acabados y remodelación en su interior.

“Estamos trabajando en la evolución del restaurante, empezamos con el interiorismo de Gaia, va ir evolucionando desde su salón, su terraza y su calle, a que se vea un poquito más agradable a la vista, aunque tenemos una gran vista si hay que seguir evolucionando, más confort, digno de la cocina del chef Del Toro y del servicio que en el restaurante se ofrece”, agregó Magui Rojas de Del Toro.

Mucho que expresar

Con sus ya 35 años de trabajo, y aún con su enfermedad, aquella que hace casi cuatro años colapsó su cerebro, y que lo paralizó hasta dejarlo en coma varios días, y que lo limitó en su actividad motriz, auditiva, y del habla, ha quedado prácticamente atrás, aunque sigue trabajando en sus rehabilitaciones.

Y también, hoy en día ya le ha permitido ingresar a su adorada cocina.

El chef ha sido en innumerables ocasiones reconocido, pero sus ganas de salir adelante es el mayor reconocimiento que le otorga su familia, aquella que hasta hoy lo ha acompañado en el proceso y la ayuda a salir adelante.

“Hemos apoyando a varios refugios y hogares que nos han pedido apoyo, de hecho, la semana que entra haremos una donación de unos aperitivos para un refugio de unos muchachos, hemos apoyando exposiciones de arte, y más cosas”, comentó Del Toro.

“Posiblemente hay cierta gente que le duele un poquito compartir, pero yo soy de los que piensa que tienes que dar para poder recibir, y mientras más des, mejor te va a ir; la cocina siempre ha estado presente, desde que me enfermé, pero es a partir de finales del año pasado cuando ya me vuelve a interesar otra vez el restaurante, no era que no me interesara, pero en cierta forma me daba igual lo que pasará con el restaurante, ahorita ya me interesa un poquito más, ya estoy participando más, ya quiero hacer más cosas, te puedo decir que estoy más activo que antes a pesar de las dificultades”, comentó.

Él no se está quieto y se sigue preparando con clases en distintas instituciones ligadas a lo culinario, además de estar escribiendo un libro de su vida, la historia del puerto, y que además incluirá un recetario de cocina, el cual dijo terminará de escribir en abril y se llamará Resiliencia.