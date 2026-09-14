Invitan chefs a disfrutar de próximas experiencias culinarias

Chefs de Culiacán, Mazatlán y Los Mochis organizan una serie de eventos culinarios para lo que resta del año y principios de 2027. La iniciativa busca proyectar la gastronomía sinaloense, atrayendo a chefs nacionales e internacionales. Con el objetivo de resaltar los sabores y olores de la gastronomía sinaloense, chefs de Culiacán, Mazatlán y Los Mochis se unieron para realizar varios eventos programados para lo que resta del año y los primeros meses de 2027. Esta iniciativa busca establecer una plataforma de intercambio entre productores y cocineros locales, foráneos y tradicionales, permitiendo la conexión con chefs de otras regiones y la promoción de la cocina contemporánea y tradicional del estado.

Luis Osuna Vidaurri.

“La idea de este festival, es invitar a chefs nacionales e internacionales, reconocidos, tanto del estado, y así promover a través de nuestra participación que en Los Mochis y Sinaloa tenemos mucho más que ofrecerle al mundo, como lo es nuestra cocina, representando esto una gran plataforma”, señaló Martín González, chef de Los Mochis. Luis Osuna Vidaurri, chef y director del restaurante Cayenna, compartió que se ha unido con chefs para compartir diversas experiencias gastronómicas durante los próximos meses. El chef Martín González detalló que en Los Mochis se realizará el Culinary Fest 2026 el 5 de febrero de 2027. Este evento nació hace tres años y ha tenido éxito entre sus asistentes.

Chef Martín González.

Andrea Lizárraga, chef mazatleca, habló sobre el evento que llevará por título Sinaloa Cocina, un frente gastronómico sinaloense. Este pretende ser una plataforma de intercambio entre productores y chefs locales, foráneos y cocineros tradicionales. “La idea es ofrecer una cena en cada una de las sedes, es decir, una cena al mes en Culiacán, Mazatlán y Los Mochis, durante seis meses, con chefs de renombre, y nosotros acompañándolos cocinando con ellos, dando a conocer el producto local, la cocina contemporánea y tradicional, esto sucederá a partir del próximo 7 de noviembre, comenzando por Los Mochis, luego Culiacán y se finaliza en Mazatlán”, expresó Andrea Lizárraga. Con esta dinámica, se busca dar notoriedad a la gastronomía del estado, dar voz a los productores y realizar conexiones con otros chefs de otros lugares.

Andrea Lizárraga.