Kermés gastronómica ‘Cocinando con Propósito’ llena de sabor el Centro Histórico

El corazón del Centro Histórico se impregnó de aromas y buena vibra con la celebración de la kermés gastronómica “Cocinando con Propósito”, un evento solidario que reunió a talentos de la cocina en una noche donde el sabor fue protagonista y la causa, el motor principal.

La emblemática La Casona Machado abrió sus puertas para recibir a decenas de asistentes que, desde temprana hora, recorrieron los distintos stands instalados en el recinto.

Entre charlas, brindis y degustaciones, los invitados disfrutaron de una experiencia culinaria diseñada para resaltar la riqueza gastronómica local.

El encuentro reunió a destacados chefs como Irak Roaro, Luis Osuna, Barby Gutiérrez, Samantha Guzmán, Ale Coppel, Héctor Peniche, Miguel Ángel Álvarez, Julián Portugal, Gerardo Alvarado, Miguel Urrutia, Víctor López, Martín González, Carlos Contreras, Lucero Ibarra y Diego Becerra, quienes deleitaron con propuestas que fusionaron tradición e innovación.

A su lado, sommeliers y expertos en mixología complementaron la velada con etiquetas selectas y cocteles de autor.

La kermés tuvo además un sentido profundamente humano, ya que lo recaudado fue destinado a apoyar a la chef Andrea Lizárraga, reconocida por su talento y trayectoria en la escena culinaria local, quien atraviesa un momento complicado ya que hace algún tiempo sufrió un percance en su restaurante y necesita restaurarlo.

Colegas, amigos y comensales se sumaron con entusiasmo a esta causa, demostrando que la comunidad gastronómica de Mazatlán no solo comparte sazón y creatividad, sino también solidaridad y respaldo incondicional en los momentos más difíciles.