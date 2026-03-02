Gente
|
Evento solidario

Kermés gastronómica ‘Cocinando con Propósito’ llena de sabor el Centro Histórico

Reconocidos chefs, sommeliers y mixólogos se reunieron en La Casona Machado para celebrar ‘Cocinando con Propósito’, una fiesta gastronómica a beneficio que conquistó a los asistentes.
Marisela González |
02/03/2026 12:29
02/03/2026 12:29

El corazón del Centro Histórico se impregnó de aromas y buena vibra con la celebración de la kermés gastronómica “Cocinando con Propósito”, un evento solidario que reunió a talentos de la cocina en una noche donde el sabor fue protagonista y la causa, el motor principal.

La emblemática La Casona Machado abrió sus puertas para recibir a decenas de asistentes que, desde temprana hora, recorrieron los distintos stands instalados en el recinto.

Entre charlas, brindis y degustaciones, los invitados disfrutaron de una experiencia culinaria diseñada para resaltar la riqueza gastronómica local.

El encuentro reunió a destacados chefs como Irak Roaro, Luis Osuna, Barby Gutiérrez, Samantha Guzmán, Ale Coppel, Héctor Peniche, Miguel Ángel Álvarez, Julián Portugal, Gerardo Alvarado, Miguel Urrutia, Víctor López, Martín González, Carlos Contreras, Lucero Ibarra y Diego Becerra, quienes deleitaron con propuestas que fusionaron tradición e innovación.

A su lado, sommeliers y expertos en mixología complementaron la velada con etiquetas selectas y cocteles de autor.

La kermés tuvo además un sentido profundamente humano, ya que lo recaudado fue destinado a apoyar a la chef Andrea Lizárraga, reconocida por su talento y trayectoria en la escena culinaria local, quien atraviesa un momento complicado ya que hace algún tiempo sufrió un percance en su restaurante y necesita restaurarlo.

Colegas, amigos y comensales se sumaron con entusiasmo a esta causa, demostrando que la comunidad gastronómica de Mazatlán no solo comparte sazón y creatividad, sino también solidaridad y respaldo incondicional en los momentos más difíciles.

  • $!Ana López Amarillas y Miguel Ángel Castañeda.
    Ana López Amarillas y Miguel Ángel Castañeda. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!La chef Ale Coppel participó en el evento con causa.
    La chef Ale Coppel participó en el evento con causa. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Abelardo Acosta, María Eugenia Coppel y María Fernanda Coppel.
    Abelardo Acosta, María Eugenia Coppel y María Fernanda Coppel. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Chris Davison y Cheryl Vaughn.
    Chris Davison y Cheryl Vaughn. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Carlos Aun y Laura Jorrin.
    Carlos Aun y Laura Jorrin. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Fernando Moreno, Eduardo Maqueo y Gisela Barrón.
    Fernando Moreno, Eduardo Maqueo y Gisela Barrón. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Karen Nava, Carlos Cañedo, Arturo Vega y Mariela Huerta.
    Karen Nava, Carlos Cañedo, Arturo Vega y Mariela Huerta. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Magali Banda y Maribel Romero.
    Magali Banda y Maribel Romero. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Gino Osuna y Marilolis Velarde.
    Gino Osuna y Marilolis Velarde. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Allan Steck, Jorge Aceves y Enrique Monroy. Sentadas, Laura Steck, Marilia Zazueta y Astrid Hernández.
    Allan Steck, Jorge Aceves y Enrique Monroy. Sentadas, Laura Steck, Marilia Zazueta y Astrid Hernández. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Nancy García y Robert Salas.
    Nancy García y Robert Salas. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Armando Avellaneda, Maurice Desrochers, Maureen Geraghty, Christine Wolfe y Paul Wolfe.
    Armando Avellaneda, Maurice Desrochers, Maureen Geraghty, Christine Wolfe y Paul Wolfe. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Elvia Sosa, Martha Beltrán y Maribel Chan.
    Elvia Sosa, Martha Beltrán y Maribel Chan. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Reconocidos chefs de Mazatlán unieron su talento culinario por una noble causa.
    Reconocidos chefs de Mazatlán unieron su talento culinario por una noble causa. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!La Casona Machado fue el punto de encuentro para disfrutar de “Cocinando con Propósito”.
    La Casona Machado fue el punto de encuentro para disfrutar de “Cocinando con Propósito”. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
#Gastronomía
#Andrea Lizárraga
#Chef Luis Osuna
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube