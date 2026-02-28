Kermés gastronómica en Mazatlán reunirá a reconocidos chefs por una buena causa

Este sábado 28 de febrero la emblemática La Casona Machado abrirá sus puertas para celebrar una Kermés Gastronómica bajo el lema “Cocinando con Propósito”, un evento que busca fortalecer uno de los pilares más importantes de la identidad local, la gastronomía.

Ubicada en Sixto Osuna número 500, en el Centro Histórico de Mazatlan, la jornada, que será de 14:00 a 22:00 horas, promete una experiencia culinaria integral con comida, drinks y happenings, todo en un ambiente festivo y solidario.

La invitación, que ya ha generado gran respuesta en redes sociales, convoca a la comunidad a sumarse y disfrutar “por una buena causa”, ya que el evento es en pro de una chef que hace algún tiempo sufrió un percance en su restaurante y necesita restaurarlo.

El evento contará con la participación de destacados chefs que unirán talento y creatividad para apoyar la iniciativa.

Entre ellos se encuentran Irak Roaro, Luis Osuna, Barby Gutiérrez, Samantha Guzmán, Ale Coppel, Héctor Peniche, Miguel Ángel Álvarez, Julián Portugal, Gerardo Alvarado, Miguel Urrutia, Víctor López, Martín González, Carlos Contreras, Lucero Ibarra y Diego Becerra.