Muestran los chefs Daniel Soto y Clark León el rostro de Sinaloa

Los chefs Daniel Soto, del restaurante El Caprichito, y Clark León de Clark’s Open Table, coinciden en que en Sinaloa, su cocina se hace con amor y por gente buena, mostrando la riqueza de su gastronomía en la serie documental A qué sabe Sinaloa II, la cual se presentó en Culiacán.

“Estoy emocionado, extasiado, explotando en júbilo después de dos años de esperar, hoy por fin podemos ver el resultado de esa semana de grabación que tuvimos, tengo una sensación de sentimientos muy revuelta, y desbloqueando otros que no sabía que tenía, muy contento de compartir esto con mi familia, con la gente que me rodea, pero sobre todo con todo Sinaloa, hoy necesitamos que vean la calidad de personas que vivimos aquí, y mostrar realmente lo que somos, gente cálida, trabajadora, luchona, y con una propuesta de alimentos impresionante, personas que solo quieren lo mejor para su estado”, resaltó Soto.

Con una gran sonrisa, la chef Clark León manifestó su alegría por esta premier, donde comparte lo mejor de ellas tras su cocina.

“Estoy contenta y muy orgullosa de representar a Sinaloa, un estado que para mí es todo lo mejor, me encanta estar y vivir aquí, y en este documental verán a una Clark en su máxima expresión, me van a conocer muy bien. Este fue un documental para mí de mucha nostalgia y pienso que eso es algo importante en la vida de un chef, esa capacidad de vender nostalgia y que las personas lo capten y lo vivan, y pienso que en el mundo del servicio, no hay cosa más bella como la capacidad del recuerdo”, expresó la chef.