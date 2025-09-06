Reconocen la obra de la escritora Ana García Bergua

La escritora mexicana Ana García Bergua recibió el Premio Bellas Artes de Literatura Inés Arredondo, en una ceremonia que se llevó a cabo en el Centro Sinaloa de Artes Centenario.

La autora recibió el reconocimiento de manos del director general del Instituto Sinaloense de Cultura, Juan Avilés Ochoa, y la titular de la Secretaría de las Mujeres, Ana Chiquete.

Estuvieron además, Nadia López García, coordinadora de Literatura del INBAL; Sthefany Rea Reátiga, presidenta de la Comisión de Cultura del Congreso del Estado, Ernestina Yépiz, directora de Literatura del Isic, y la autora ganadora.

Acompañada por su esposo, el músico Eduardo Piastro, la autora agradeció el galardón la estimula a seguir escribiendo y le honra porque lleva el nombre de Inés Arredondo, una de las mayores escritoras mexicanas a la que tenemos que seguir leyendo y releyendo.

Destacó que la literatura, en el país de las palabras, no es un territorio fácil de transitar y de conocer y reflexionó sobre el ejercicio literario, en especial sobre el alcance del lenguaje.

“Pienso sinceramente que uno debe pensar en los alcances de la palabra, pues si algo tiene poder en este mundo nuestro, me refiero al mundo humano, son las palabras”, dijo.