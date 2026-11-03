Resaltarán el sabor sinaloense, la experiencia y solidaridad, en el evento ‘A Fuego Alto Culiacán’

El próximo 21 de noviembre, el público tendrá la oportunidad de disfrutar del sabor característico del fogón sinaloense, en el evento denominado A Fuego Alto, organizado por Canirac Delegación Culiacán, en conjunto con la Plaza Comercial 4 Ríos, restaurantes y negocios reconocidos de la ciudad. Karla Fernanda García Beltrán, presidenta de Canirac Delegación Culiacán, compartió que A Fuego Alto, es un encuentro que nace para celebrar la gastronomía sinaloense, reconocer el talento de los restauranteros, y generar espacios de convivencia para las familias de la ciudad.

Karla Fernanda García Beltrán, presidenta de Canirac Delegación Culiacán.

“Algo que hace más especial aún esta iniciativa, es que A Fuego Alto, es un evento con causa. En esta primera edición, nos sumamos al Banco de Alimentos de Culiacán, en alianza con la Junta de Asistencia Privada de Sinaloa, porque creemos que la gastronomía también tiene la capacidad de generar bienestar, solidaridad y oportunidades a quienes más lo necesitan”, subrayó García Beltrán. Agregó que la industria restaurantera no solamente representa empleos, inversión y actividad económica, sino también representa compromiso social, identidad y participación en la construcción de una mejor comunidad.

La dirigente de Canirac Culiacán, resaltó también que, este tipo de iniciativas impulsa el desarrollo de la ciudad, invitando a seguir construyendo espacios, donde se puedan encontrar soluciones, generar oportunidades, y fortalecer las condiciones para que los restauranteros continúen siendo motores de la economía local.

Ignacio Osuna comparte detalles del evento.

“Hoy queremos invitar a nuestros restauranteros a sumarse, a participar y hacer suyo este proyecto; y a toda la ciudadanía a acompañarnos el próximo 21 de noviembre a partir de las 16:00 horas y hasta las 22:00 hora, en la planta baja de la Plaza 4 Ríos, dentro de la zona río, para consumir lo local y ser parte de una experiencia y solidaridad”, dijo. Ignacio Osuna Vidaurri, consejero de Canirac Culiacán, compartió que agradeció a todos los que se han sumado a esta iniciativa exclusiva de Canirac, institución que merece tener mayor presencia, con el poder de generar esta gran convocatoria de cocineros, y así poder estar en el visor de los emprendedores. “La idea es venir el 21 de noviembre, pasarla bien, degustar seis diferentes stands de parrilla, donde chefs estaremos acompañados de talentos jóvenes, sumando otros cuatro stands con negocios que quisieron participar, ofreciendo platillos de parrilla, cervecerías locales artesanales, donde además se contará con un elenco artístico, una banda de rock, todo en un buen ambiente, y lo mejor, que será beneficiando al banco de alimentos”, señaló Osuna Vidaurri.

Fernanda Angulo, en representación del Banco de Alimentos de Culiacán.

Fernanda Angulo, del Banco de Alimentos de Culiacán, agradeció a Canirac por haberlos tomado en cuenta para ser beneficiados con este evento, al cual auguró un gran éxito. “Somos una institución con más de 26 años de existencia, trabajando, rescatando alimento y llevándolo a las familias más vulnerables, y gracias al apoyo de muchas empresas que van con nosotros de la mano, y así poder llevar a cabo nuestra misión. Hoy sólo puedo agradecer este gran apoyo que nos brindan, esperando llegue todo lo bueno para Culiacán”, destacó.

Restaurantes y negocios participantes.