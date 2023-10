Una noche donde la música de Los Beatles y John Lennon fueron las protagonistas, fue lo que disfrutó el público que acudió al espectáculo denominado Imagine The Revolution, Celebrating The Beatles.

Dicho evento abarrotó el Teatro Pablo de Villavicencio, en el primero de tres conciertos programados para el público, como parte de la Temporada SAS 2023, con la participación de Javier Parisi y la Orquesta Sinfónica de las Artes, bajo la batuta del director concertador Damián Mahler, en un concierto que difícilmente será olvidado por los fans del entonces cuarteto de Liverpool y de John Lennon en su etapa como solista.

Entre los temas que el público disfrutó en este concierto se encuentran Come together, A hard Day’s Night, Just like Starting Over, y Jealous Guy+Mind Games, Across the universe, Lucy in the sky with diamonds, Love y Instant Karma+Power to the people, Help, Imagine, entre muchos otros que fueron interpretados de manera magistral por la orquesta y músicos de Javier Parisi.