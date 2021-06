Que sus estudiantes sean seleccionados en la Olimpiada Mexicana de Física es para el Instituto Jean Piaget una proyección positiva al exterior, pues refleja el trabajo de capacitación y motivación que se está haciendo con los alumnos desde el aula, aseguró Samuel Aguirre Tostado, maestro de Física.

“También está el apoyo que se les está dando a los estudiantes desde la dirección del instituto, porque esos resultados no son aislados, son el producto de un trabajo conjunto entre padres alumnos maestros y directivos”.

Tres alumnos del Instituto Jean Piaget fueron seleccionados en la Olimpiada Mexicana de Física, en su etapa estatal: Andrés Ramos Morelos, Andrea Ríos Trejo y Caread Newell Castaños Manjares.

Aguirre Tostado comentó que durante el ciclo escolar les impartió asesorías en línea por las tardes previo al concurso y trabajaron resolviendo problemas tipo olimpiada.

“Se trabaja los tanto contenidos del temario como la forma en que se debe redactar la solución de cada problema para poder obtener el máximo de puntos en caso de que un problema se encuentre parcialmente con estado”.

Otro punto importante, destacó, fue trabajar con los chicos la parte emocional, para que no desistan cuando un problema se pone difícil.

Ahora, añadió, para el alumno se viene una nueva etapa en la cual se le está citando a través de sesiones en línea para ser capacitado por los doctores en física de la facultad de ciencias físico matemáticas de la UAS. De ahí se va a elegir a los mejores 4 para representar a Sinaloa en el certamen nacional.

“Me siento contento con el resultado porque ellos se sintieron contentos con sus resultados y motivados para seguir trabajando”.

Los alumnos

“La verdad me sorprendí mucho cuando supe que gané en la olimpiada, no lo esperaba. Cuando me avisaron que gané y que fui seleccionado para los talentos de física”.

“Me sorprendí mucho y me gusta, vamos a darle con lo de los talentos. Me gusta la física porque es práctica, haces el experimento que demuestre lo que estás viendo, lo que estás planteando, y aparte se puede aplicar prácticamente para todo lo que existe en el universo”.

Andrés Ramos Morelos

14 años, segundo secundaria

“Yo espero desarrollar mi conocimiento, es como un reto que te pones porque tienes que razonar, por ejemplo lo de la gravedad, cómo afecta las cosas. Me siento muy interesada, porque es como si fuera comprensión lectora, pero en física y eso está genial, me interesa mucho cómo se ve el universo y la vida con la física, es muy interesante saber todos los conocimientos porque todo se engloba en la física”.

Andrea Ríos Trejo

13 años, segundo secundaria

“Voy a dar lo mejor, si no gano está bien, pero mejor sí ganar. Espero aprender, más que nada, porque cuando participas vas a clases extra escolares y eso ya es ganancia para mí. Fui seleccionada en la olimpiada de física y la de matemáticas, pero si es presencial solo podré asistir a una, de física me gusta que son como las explicaciones de fenómenos y las matemáticas, porque los problemas matemáticos se me dan, me gusta verlos, poder resolverlos y decir, woow, sí entiendo”.

Caread Newell Castaños Manjares

16 años, segundo secundaria