“Lo que más disfruto de Villa Unión son los procesos, eso me envenena, me enamora, aquí ahumamos, cocinamos al vacío, tenemos hornos de piedra, de brasa, tecnología, y ha sido muy padre porque Villa Unión ya no se trata de mí, se trata de las personas, ofreciendo una propuesta bien sólida en panadería de masa madre, horneada en hornos de piedra de piso, y por el lado del restaurante, nosotros mismo creamos todo lo que servimos, desde el tocino, lomo ahumado, costillas, pan, tortillas, aquí todo lo hacemos nosotros, esto para dar una mejor experiencia al comensal”.

Dejó claro que para él, la cocina es creatividad, pasión, compromiso, es darle el respeto a cada uno de los ingredientes que utiliza para en conjunto crear un platillo con identidad, lleno de sabor, tradición, brindando un cúmulo de sensaciones en cada cada bocado, un platillo que distinga a su cocina.

“Mi inspiración en la cocina sale de las carreteras y las carretas, y tengo la teoría de que si me alejo de ellas se me acaba el negocio. Creo que la capacidad de crear, de diseñar, de adaptarnos al cliente sí la tenemos, nuestra oferta es audaz, con la que si no vamos a aportar algo bueno a la ciudad, mejor no lo hacemos”.

Sí de admiración se trata, en esta charla, resaltó además de sus padres, a su hermano Luis Osuna, a quien admira y considera un líder natural, y uno de los mejores cocineros que conoce.

“Formar parte de esta serie ha sido una gran experiencia, a lo largo de esta semana de trabajo se ha logrado una conexión con todos esos lugares que se vuelven tus favoritos, porque todos tienen una influencia en lo que finalmente yo hago en mi profesión o en mi vida diaria”, señaló.

Dicha invitación, dijo, lo hizo sentir como un embajador desde el primer momento en que le propusieron ser parte de esta serie, que tenía que ver con la conversación que valía la pena de Sinaloa, su lado positivo, haciéndole honor a toda esa gente chambeadora y creativa que existe en el estado, visitando no solo lugares de comida, también comunidades, la vida de los pueblos, de gente próspera, trabajadora, sin dejar de lado la industria.