$!Tendrá Culiacán primera edición del festival El Pan y sus Antojos

“Siempre que planeamos un evento es para que tengan una duración bastante amplia, que lleguen para quedarse, yo creo que todos los eventos deben ser planeados así”, comentó Taniyama Ceballos, del restaurante Clan Taniyama.

“¿A quién no le gusta el pan? ¿a quién no le gusta una rebanada de pastel? ¿a quién no le gusta una tarta deliciosa? Todo lo que podamos hacer con harina, todo lo que podamos hacer con nuestras manos, todo lo que podamos hacer con el ingenio de tantas y tantas personas, lo van a poder ver en el evento el Pan y sus Antojos”.

En el evento participan las marcas Castillo Chantilly, Clan Taniyama, Chef Center, Lastur, Dawn, Puratos, Chantilly, Lisy, Nutryplus, Deiman, Trapiche, y Nixsi’s Bakery Roll. Además de contar con el respaldo del Ayuntamiento de Culiacán en la organización y de Noroeste en la difusión.

“Tenemos el apoyo de grandes marcas que hacen que esto sea posible”, aplaudió Taniyama Ceballos.