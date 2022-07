“Lo que hacemos es adecuaciones curriculares en la materia de Ciencias 2, para encaminar las potencias que aquí vemos, para despertar la inquietud en ellos, luego vemos quién podría estar en la olimpiada, no solo por que no tengan las capacidades, sino porque sufren una gran presión en el proceso, no solo el aprendizaje sino que tenga la madurez para llevar este tipo de concursos”, apuntó.

“La olimpiada fue algo que me ayudó a concentrarme, a evolucionar mis emociones y tratar de plasmarlas en lo que en realidad me gusta, después de muchas presiones y desafíos que se presentaron a lo largo de esta preparación, el resultado fue muy bueno, el esfuerzo que hice valió la pena y esto curricularmente es un apoyo para mí. La Astronomía me gusta, abre tu mente a que hay nuevas posibilidades, que no se enfoca en ti como seres humanos, que es mucho más grande de lo que piensas o lo que está por descubrirse”.

“La experiencia ha sido bastante buena porque noté que sí tengo la capacidad de concentrarme y llegar a algo. Yo me distraía con todo y pensaba que no lograría nada y ahora me di cuenta de que sí tengo la capacidad solo que necesito meterle un poco más de esfuerzo. Me ha causado mucho interés la astronomía y la física porque me gusta aprender cosas nuevas, a veces los temas de clase me empiezan a aburrir y me inspira mucho no entender, porque no es un límite sino una posibilidad de aprender más”.

Ian Ramírez López, 14 años

Segundo secundaria

Mención honorífica de cuarto lugar