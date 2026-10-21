$!Alberga Mazatlán expo; esperan recibir más de 2 mil asistentes

MAZATLÁN._ Con la participación de empresas proveedoras de los sectores gastronómico, hotelero y repostero, este miércoles se inauguró la Expo Proveedores 2026 en Mazatlán, donde se espera recibir a más de 2 mil asistentes durante dos jornadas de actividades en el Centro de Convenciones. Por primera vez el puerto alberga esta exposición, la cual reúne un total de 80 stands y ofrece un programa de clases, talleres, demostraciones y ponencias, además de espacios para establecer contactos comerciales entre proveedores y compradores profesionales. Durante la ceremonia inaugural, Antonio Eufrasio Lagunes, director general de Grupo Exprofeso del Bajío y organizador del encuentro, señaló que la llegada de la exposición representa una nueva etapa para este proyecto y una oportunidad para fortalecer a los negocios vinculados con la actividad turística. “Es un orgullo estar hoy aquí en Mazatlán, iniciando una nueva etapa de Expo Proveedores. Hoy no solo inauguramos una exposición comercial, hoy abrimos un espacio para fortalecer la industria que es fundamental para el desarrollo económico de esta ciudad”, comentó.

Eufrasio Lagunes expresó que la elección de Mazatlán como sede respondió a su dinamismo turístico, su historia y su gastronomía, así como al potencial de su industria restaurantera y repostera. “¿Por qué llegamos nosotros a Mazatlán? Porque reconocemos el potencial, de verdad, nosotros lo reconocemos, que tiene como ciudad. Su dinamismo turístico, su importancia que tiene en la historia, la gastronomía. ¿Quién no conoce la gastronomía de Mazatlán? Toda la industria restaurantera, la repostería”, declaró. El organizador indicó que uno de los propósitos es atender la necesidad de los establecimientos de encontrar productos, equipamiento y materias primas que les permitan mejorar su operación y crecer. “Detrás de cada hotel, detrás de cada restaurante, detrás de cada cafetería y de cada negocio de repostería, existe una necesidad constante de encontrar buenos proveedores, de encontrar productos de calidad, equipamiento, materias primas y nuevas soluciones para operar y poder crecer como empresas del gran nivel, como es esta ciudad, una ciudad de gran nivel”, manifestó.









Además, añadió que los beneficios también pueden alcanzar a las empresas expositoras, interesadas en ampliar su cartera de clientes y llevar sus productos a otros mercados. “Detrás de cada proveedor que van a encontrar ustedes aquí, también hay una empresa que busca nuevos clientes y nuevos mercados y oportunidades para llevar sus productos más lejos”, dijo. En este sentido, Eufrasio Lagunes planteó que la expectativa es que Mazatlán se convierta en sede permanente de este encuentro, que cuenta con más de 15 años de trayectoria en Querétaro.









Esta expo es el resultado de más de una década de esfuerzos: Sectur Sinaloa Por su parte, la Secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, destacó que la inauguración fue resultado de más de una década de esfuerzos para traer la exposición al puerto. “La llegada de esta exposición a Mazatlán es el resultado de más de 10 años de esfuerzo y gestiones para hacerla realidad. Hoy, finalmente, podemos celebrar que este trabajo ha dado frutos y que nuestro puerto abre sus puertas a un encuentro que cuenta con una importante trayectoria en el sector”, expresó. Sosa Osuna señaló que la expo permite reunir a personas y empresas de distintas actividades que contribuyen al desarrollo de la industria turística, con posibilidades de intercambiar conocimientos y construir proyectos conjuntos. “Hoy tenemos aquí algo muy valioso, la oportunidad de encontrarnos, compartir experiencias, conocer nuestras nuevas propuestas y, sobre todo, construir relaciones que puedan convertirse en grandes proyectos”, mencionó.

La funcionaria estatal reconoció también la infraestructura del Mazatlán International Center, al considerar que sus instalaciones representan una fortaleza para atraer congresos, convenciones y exposiciones. “Contar con espacios de esta calidad es una de nuestras grandes fortalezas y nos permite seguir posicionando a Mazatlán como una sede competitiva para congresos, convenciones y exposiciones”, dijo. Asimismo, destacó el papel de quienes abastecen y prestan servicios a hoteles, restaurantes y comercios, al señalar que forman parte de la red de trabajo que sostiene la actividad turística. “La calidad de un destino turístico se construye todos los días con el esfuerzo de quienes forman parte de su cadena de servicios y precisamente por eso son tan importantes espacios como este”, compartió.

Finalmente, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez agradeció a los organizadores por elegir a Mazatlán y dio la bienvenida a los profesionales locales y visitantes que participan en esta primera edición. “Gracias por elegir a Mazatlán, por confiar en este destino, así como a todas y todos los profesionales de la gastronomía, la hotelería y la repostería de Mazatlán y de quienes nos visitan desde distintos rincones de México”, expresó. “Es para mí un honor estar después de 10 años en este evento tan esperado. Yo sé que cada uno de ustedes puso su esfuerzo, su empeño, su dedicación para que lleváramos a cabo esta Expo Proveedores”, añadió.





