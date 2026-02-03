$!Asume Cecilia Osuna Guerrero dirigencia de la Canirac, en Mazatlán

Destacó que dará continuidad a programas y esquemas de alianzas con la Asociación de Hoteles Tres Islas para continuar promoviendo la marca Mazatlán.

La nueva presidenta del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados de Mazatlán, Cecilia Osuna Guerrero, se dijo dispuesta para fortalecer al gremio con capacitación y que siga mostrando la resiliencia ante escenarios complejos como los vividos en la entidad y a nivel nacional por la tasa inflacionaria.

La empresaria se comprometió por seguir haciendo ruido positivo y empujar el crecimiento del gremio frente a un carnaval en puerta.

Con un enorme reto ante un escenario complejo para el sector restaurantero, asume la dirigencia Cecilia Osuna Guerrero.

“El programa que ya está registrado ante la Cámara Nacional por el impacto que tuvo. Fue una noticia que hizo ruido no solamente en Mazatlán, en Sinaloa, sino que fue noticia a nivel nacional y, desde luego, que se le va a dar continuidad”.

“Mazatlán tiene un talento insospechado en el tema gastronómico y la intención es darlo a conocer de la manera más positiva posible y sí se le va a dar continuidad, así como otros eventos que pretendemos hacer para reactivar también la economía del sector”.

Osuna Guerrero insistió, ante periodistas locales, que va a seguir la misma línea que se venía trabajando, fortalecer con capacitación y sumar afiliados con los beneficios de pertenecer a esta cámara para resolver situaciones de los agremiados.

Además de sentirse afortunada de que es tiempo de mujeres para representar al gremio y por asumir un año muy retador por la carga impositiva del nuevo año, pero de gran dinamismo en inversión inmobiliaria turística.

“Lo veo muy positivo el tema de la inversión que se registra en Mazatlán porque de alguna manera estos nuevos complejos ocuparán restaurantes y generarán economía para todos. Siempre va a ser un reto que impacta a nivel local y nacional y como empresarios debemos de buscar como superarlo. Viene el año retador pero no es algo que no podamos superar, externó la empresaria camaral.

En vísperas del Carnaval de Mazatlán, el periodo que mayor ingreso le representa al sector, estimó que este año, pese a las condiciones adversas no será la excepción.

“Siempre hay que buscar ser positivos, siempre apostando a que la festividad local deja una derrama importante en el puerto y estamos seguros que esta no va a ser la excepción. Siempre hay que buscar ser resilientes y siempre superar las expectativas”.

Para finalizar reconoció la gestión y liderazgo de Érick Mandujano Caro, quien estuvo al frente del sector durante los últimos tres años y agradeció la oportunidad de continuar con una cámara con mucho mayor número de afiliados a los 97 que deja y con finanzas sanas.

“Recibimos una cámara sana, recibimos una cámara sin deudas, una cámara que está con un consejo que participa, que aporta, que suma y bueno es un honor reiterar que a través de la representación a todos los afiliados vamos a seguir cubriendo las necesidades de los integrantes de este gremio. Se recibe una cámara muy sana y fortalecida”.