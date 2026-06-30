Banxico anuncia recompra de bonos

Los mercados operaron con un tono más constructivo la semana pasada, respaldados por la disminución de las tensiones geopolíticas y la caída de los precios del petróleo, los cuales se acercaron nuevamente a los niveles observados a comienzos del año tras registrar un descenso significativo en las últimas sesiones

Iniciamos ayer la semana con una jornada bursátil positiva en Asia y América, aunque casi totalmente negativa en Europa. La sesión en Wall Street terminó el lunes en sentido positivo, acelerando respecto del tono de las primeras horas, a partir de noticias favorables desde Medio Oriente y a la expectativa del panorama económico y monetario. Mientras que el Nasdaq y SP500 concretaron su primera alza en seis días, el Dow Jones renovó su techo histórico por primera vez en ocho sesiones. El Nasdaq y SP500 no renuevan máximos desde el 02 de junio.

Los mercados operaron con un tono más constructivo la semana pasada, respaldados por la disminución de las tensiones geopolíticas y la caída de los precios del petróleo, los cuales se acercaron nuevamente a los niveles observados a comienzos del año tras registrar un descenso significativo en las últimas sesiones. No obstante, el sentimiento del mercado se mantuvo mixto, ya que una venta generalizada de acciones tecnológicas presionó a los mercados de renta variable, impulsada por crecientes preocupaciones sobre la presión en los márgenes y la sostenibilidad de los elevados niveles de gasto de capital.

En el frente macroeconómico, el índice de precios de gasto al consumo se ubicó por debajo de las expectativas, lo que brindó cierto alivio en materia de inflación. Al mismo tiempo, las recientes comunicaciones de la Reserva Federal reforzaron un tono más cauteloso, aumentando la posibilidad de un mayor endurecimiento de la política monetaria si persisten los riesgos inflacionarios. En este contexto, los datos de empleo de esta semana serán determinantes, ya que un nuevo reporte sólido de nóminas no agrícolas, especialmente si viene acompañado de un crecimiento de los salarios, podría incrementar las expectativas del mercado sobre mayor aumento en la tasa de interés.

En el ámbito monetario, la Suprema Corte de Estados Unidos dictaminó que, por el momento, el Presidente Trump carece de la autoridad para destituir a Lisa Cook del cargo de gobernadora de la Reserva Federal, por las acusaciones de un supuesto fraude hipotecario en agosto del año pasado. Cook, quien es la primera mujer afroamericana en ocupar el cargo de Gobernadora de la Reserva Federal, aseguró que el despido ordenado por el mandatario y no validado en tribunales fue una medida de represalia por haberse negado a complacer a la Casa Blanca con una postura monetaria menos restrictiva en Estados Unidos.

En México, el mercado bursátil conservó al cierre del lunes el desempeño positivo con el que comenzó las cotizaciones, a partir de información principalmente internacional y a la espera de datos económicos en los siguientes días. Los indicadores registraron su segunda alza en nueve días de operaciones. Los índices quedaron alrededor de cinco por ciento debajo de su mejor nivel en el año.

El mercado evaluó que el Banco de México dijo que a partir del tercer trimestre de este año llevará a cabo recompras de Certificados de la Tesorería y Bonos de Desarrollo del Gobierno federal para administrar la liquidez del sistema financiero nacional. La autoridad monetaria dijo que estas operaciones, que complementan la instrumentación de la política monetaria, sólo se llevarán a cabo cuando las condiciones del mercado lo requieran.

En asuntos energéticos, observamos que los precios del crudo presentaron una sesión positiva el lunes en medio de una tendencia negativa cuyo final es incierto, sin restar atención sobre las actualizaciones en Medio Oriente. Así, el barril de petróleo estadounidense, West Texas Intermediate, terminó la jornada con un alza de 2.18 por ciento para quedar en 70.85 dólares por barril, mientras que el precio del crudo europeo, Brent del Mar del Norte, o Brent, subió 1.64 por ciento para ubicarse en 73.2 dólares el barril. Los referentes, que vienen de perder más de nueve por ciento en la semana previa, subieron por segunda ocasión en seis días. Los precios no se han separado significativamente de mínimos desde febrero.

Aunque el fin de semana fueron reportados intercambios de hostilidades entre Estados Unidos e Irán, este lunes el Presidente Trump dijo que las conversaciones se reanudarían el martes en Qatar. Como parte de la continuidad de las negociaciones ambos países permitirán el libre tránsito por el estrecho de Ormuz, de acuerdo con medios. Hacia adelante, información sobre el tráfico en el estrecho, así como sobre la recuperación de la infraestructura energética en la región, continuará pesando en las expectativas del crudo.

En temas cambiarios, tenemos que el peso mexicano comenzó la semana con una inercia positiva, derivada de la tendencia bajista del dólar estadounidense y a la espera de nueva información económica que se publicará en los próximos días. De acuerdo con los registros del Banco de México, la moneda mexicana concluyó la jornada de ayer en 17.47 unidades, materializando una apreciación de tres centavos respecto al cierre previo del viernes. En tanto, el Índice Dólar, DXY, que evalúa el desempeño de la divisa estadounidense contra una canasta de seis monedas duras, retrocedió marginalmente para su tercer descenso al hilo.

Analistas señalaron que el peso se favoreció del debilitamiento del billete americano, así como de una recuperación del apetito por riesgo entre los inversores. Los operadores tomaron en cuenta la confirmación de nuevas conversaciones entre Estados Unidos e Irán para detener el conflicto en Medio Oriente, después de un intercambio de ataques el fin de semana que amenazó con descarrilar las negociaciones. El mercado también estará atento al foro anual de banqueros centrales en Sintra, Portugal, que inició ayer con el discurso de Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo. El miércoles se espera la primera participación de Kevin Warsh como presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. Sigamos atentos; nos vemos el próximo martes.