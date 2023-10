Con más de 25 años de experiencia en el ramo del servicio restaurantero, el mazatleco Samuel Cruz Torres, actual gerente general y operativo del Restaurante Casa Bon en Culiacán, resalta que la clave para el éxito en todo restaurante es dar el mejor servicio.

Cruz Torres compartió que en esta profesión empezó muy joven en Mazatlán en el área de los hoteles, los restaurantes y los bares haciendo lo que podía.

“Siempre fui un caso muy particular, en casa fui de esos niños creativos, rebeldes, ese niño que se podía quedar quieto y no lo podían controlar; en la escuela me fue un poquito mal por mi animosidad, pero pude encauzar toda esa creatividad dentro del ramo restaurantero, siempre en contacto con el público”, destacó.