Dijo que los pescadores pueden acudir a esta institución donde podrán hablar de frente y agradeció el apoyo brindado a este sector por parte del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y del Secretario de Agricultura, Víctor Manuel Villalobos Arámbula.

“Conmigo van a encontrar a alguien con el que sí pueden hablar de frente, así como lo hace el señor Presidente de la República, el doctor Villalobos que también ha tenido la mayor disposición y el apoyo que se lo agradezco”, dijo.

El Comisionado aseguró a los pescadores que encontrarán en él a un aliado que busca trabajar a ras de tierra con este sector, el cual dijo es de gran importancia para la economía del país.

“Conmigo tiene ustedes un aliado, un amigo y un funcionario como dice el señor Presidente a ras de tierra, y sobre todo sensible al sector primario que es muy importante”.

Tras escuchar las peticiones y propuestas de los pescadores, su dirigente Humberto Becerra Batistas, agradeció el apoyo del Comisionado, y dijo a los productores que tengan la confianza de que se trabajará de manera coordinada para sacar adelante al sector pesquero.

“Te agradezco Octavio el tiempo y la disposición, creo que los muchachos no me van a dejar mentir, decirles que con toda la confianza el Comisionado está aquí presente, ustedes siéntanse con la confianza de que vamos a trabajar en tanto esté yo aquí al frente de la Cámara tengan la confianza de que Octavio ya me ha dado la oportunidad de consultarle ciertos temas mismos que si tengo algunas dudas se los comento a ustedes”, mencionó el dirigente pesquero.