Cuestionó que hay desconocimiento de la actividad pesquera cuando en el documento se habla de que el arrastre se realiza a profundidades de entre 9 y 200 metros.

“La realidad es distinta: a más de 100 metros de profundidad no es viable el arrastre, lo que implica quitarle a su “documento” más de la mitad de supuestos terrenos de pesca, que además, no todos son propicios para la pesca de camarón”, señaló.

“En el fondo del documento ‘Vedas de Papel’ está la intención de desprestigiar a las autoridades, los armadores y los pescadores legales, que son personas comprometidas con el aprovechamiento sustentable y el cuidado de los mares. Además en el documento tratan de enfrentar al sector ribereño y de mediana altura”, dijo Longoria.

Recordó Miller Alexander que Causa Natura ha criticado y cuestionado de manera reiterada a la pesca de arrastre de camarón que se practica en México, al igual que se lleva a cabo en otros países.

Dijo que está comprobado científicamente por el Inapesca, así como por diversos investigadores internacionales, entre ellos el Dr. Adolfo Gracia, de la UNAM; el Dr. Andres Beita-Jiménez, del Fisheries and Marine Institute; de la Memorial University of Newfoundland en Canadá y el Dr. Ray Hilborn, profesor de la School of Aquatic and Fishery Sciences de la University of Washington, que con las normas vigentes la pesca de arrastre se lleva a cabo de manera sostenible.

“Cabe resaltar que la flota mexicana camaronera de mediana altura, está comprometida con las prácticas sustentables y atiende estrictamente dicho marco normativo, que incluye medidas para monitoreo de las embarcaciones, mejoramiento tecnológico de redes; vedas, dispositivos excluidores de tortugas y peces, recuperación y reciclaje de redes; entre otras”, informó.

Declaró que la pesca de camarón de mediana altura es una actividad emblemática de México, con más de 70 años de existir y es fuente de sustento directo para 50 mil familias.

“Significa grandes beneficios para las zonas costeras, contribuye con alimento, empleos, detona economía en toda la cadena de valor y genera paz social”.

El Presidente de la Canainpesca concluyó que “es lamentable que mientras los involucrados en la actividad estamos comprometidos con el aprovechamiento sustentable de los mares, existen organizaciones como lo es Causa Natura, con otros intereses, que no paran de hablar mal y tratar de desacreditar al sector pesquero mexicano”.