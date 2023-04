Hasta este domingo 2 de abril no funcionaba el sitio, pero la Secretaría de Relaciones Exteriores envió el lunes 27 de marzo una delegación de autoridades mexicanas a Ginebra, Suiza, para sostener un encuentro con representantes de la CITES para revisar el trabajo que se ha realizado en cuanto a la protección de la vaquita marina, el mamífero marino en mayor peligro de extinción en el mundo.

La razón: la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca , a cargo de Octavio Alberto Almada Palafox desde 2021, no ha encontrado un nuevo proveedor para operar el SISMEP, el Sistema de Localización y Monitoreo Satelital de Embarcaciones Pesqueras que es un conjunto de equipos (hardware) y programas de uso (software) necesarios y en operación para brindar el servicio del Sistema de Localización y Monitoreo Satelital de Embarcaciones Pesqueras.

Cabe recordar que el sábado 25 de marzo, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador reconoció en un comunicado emitido por la SRE que enfrenta sanciones de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES, por sus siglas en inglés) por no hacer lo suficiente para proteger a la vaquita marina.

Para el lunes 27 de marzo, la CITES prohibió todo el comercio de flora y fauna con México, debido al deficiente Plan de Acción que el Gobierno Federal mexicano presentó el 27 de febrero de 2023 para el combate al tráfico de totoaba.

Noroeste publicó ese día que la pesca de dicho pez endémico del Golfo de California, con un alto valor en mercados de Asia, ha provocado la captura incidental de la vaquita marina o cochito, una especie de cetáceo odontoceto de la familia Phocoenidae, una de las siete especies de marsopa, que está a punto de extinguirse.

En la notificación, la CITES señala que México elaboró un proyecto de plan de acción para el cumplimiento el 9 de febrero de 2023. Al hallar inconsistencias, la CITES proporcionó aportaciones detalladas a México sobre el proyecto el 16 de febrero de 2023, indicando las áreas a tratar para que el plan pudiera ser considerado adecuado. Posteriormente, México presentó su plan de acción para el cumplimiento finalizado el 27 de febrero de 2023 dentro del plazo definido.

Sobre ese plan de acción finalizado, el proyecto aún seguía con inconsistencias:

“En cumplimiento de las instrucciones de la reunión SC75, la Secretaría (de la CITES) evaluó la adecuación del plan de acción para el cumplimiento final presentado por México. La Secretaría reconoce los esfuerzos realizados por México pero, tras un examen detenido, concluye que el plan de acción no es adecuado. El plan no toma suficientemente en consideración los criterios establecidos por el Comité Permanente en la Recomendación SC75 a) iii), párrafos A) a C), y los requisitos establecidos en el párrafo 29.h) del anexo a la Resolución Conf. 14.3 (Rev. CoP19). La falta de elementos clave, como plazos claros para la aplicación y consecución de las diferentes etapas del plan, con los correspondientes hitos, impedirá el seguimiento de la aplicación por parte de la Secretaría (de la CITES)”, se señala en la notificación.

Por eso, al no presentar el Gobierno de México a la CITES un plan de acción para el cumplimiento considerado adecuado antes del 28 de febrero de 2023, “la Secretaría, de conformidad con la Recomendación b) i) acordada por el Comité Permanente en su 75a reunión, comunica a las Partes la recomendación de suspender todo intercambio comercial con México de especímenes de especies incluidas en los Apéndices de la CITES”.

La CITES informó en su notificación que la recomendación permanecerá en vigor hasta que haya evaluado como adecuado un plan de acción para el cumplimiento revisado y haya emitido una notificación en este sentido.