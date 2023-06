Al destacar la importancia de la firma de una Carta de Intención entre ese puerto estadounidense y Sinaloa, el Secretario de Economía en la entidad, Javier Gaxiola Coppel recalcó que Long Beach mueve 9.1 millones de contenedores al año, más que los poco más de 8 millones de contenedores que mueven todos los puertos mexicanos juntos en ese mismo periodo.

“Hoy manejan más de 9 millones de contenedores al año, para darles lo que es la dimensión de eso: todo el País de México mueve 8 millones (poco más de 8 millones de contenedores al año), entonces Long Beach mueve más contenedores que todo México”, añadió Gaxiola Coppel.

En su mensaje en la firma de la Carta de Intención entre integrantes del Consejo del Puerto de Long Beach encabezados por su director ejecutivo, Mario Cordero, con autoridades de los puertos de Mazatlán y Topolobampo, así como de los tres órdenes de Gobierno, añadió que en dicho puerto en California se mueven 29 mil contenedores por día.

“Entonces somos un compañero, un aliado hoy de uno de los puertos más importantes del mundo y que no se les va a hacer a ellos complicado tomar acciones que sean de gran relevancia al tema portuario, en este caso de Mazatlán y en el caso de Topolobampo también que como vayamos avanzando en Mazatlán tenemos que ir elevando en Topolobampo”, añadió Gaxiola Coppel.

“No sólo el tema de negocio de movimiento comercial de contenedores, sino también en el tema de sustentabilidad, porque como todos sabemos, California y no sé si por allá los noruegos, es de las zonas que le dan más importancia a la sustentabilidad de todo el mundo, tienen las metas de electrificación de autos más agresivas, tienen la meta de borrar la huella de carbono más agresivas, de las más agresivas de todo el mundo”.

Por ello dijo que hermanar con este acuerdo con una potencia portuaria, pero también una potencia en tema de sustentabilidad es de mucho provecho para Sinaloa y algo tendrá que aprender Long Beach se lo que se hace en Sinaloa donde se tiene gente muy trabajadora.

“Las costas de Sinaloa son distancias más cortas de lo que es Texas y el este de Estados Unidos, entonces podemos ser un complemento de los servicios que da el Puerto de Long Beach con los servicios que podamos dar en este puerto”, reiteró el titular de la Sedeco.

También recalcó que se está viniendo a México inversión de la cadena de suministro de manufactura de partes de crecimiento de Norteamérica y de parte de inversiones de todo el mundo, asiáticas, europeas, que se quieren acercar al mercado final de uno de los tres grandes mercados del planeta que es Norteamérica, los otros dos mercados más grandes del mundo con los bloques asiático y europeo.

“El que se traiga manufactura a México no quiere decir que van a hacer toda la cadena de valor en México, se están trayendo los procesos de armado de manufactura a México, pero sigue habiendo muchísimos pequeños productos que entran de Asia hacia Norteamérica, lo que es la zona T-MEC, esa cadena de valor sigue llegando de Asia, no quiere decir que ya no va haber producción en Asia”, precisó.

“Están trayéndose ciertas partes del proceso hacia México para estar dentro del bloque económico de Norteamérica, entonces este continuo crecimiento de productos o proveeduría que viene de Asia la entrada principal es Long Beach, Long Beach va tener inversión en crecimiento, pero si hablamos de lo que es zona geográfica y logística mundial la costa de Sinaloa estamos muy cerquita de Long Beach si se habla de las distancias del mundo”.

Reiteró que Sinaloa es un buen complemento y se debe empezar a trabajar en los dos puertos, el de Mazatlán y Topolobampo, por ejemplo, puede Long Beach darle servicio al cliente en un tema multimodal y decirle al cliente que pueden recibir determinada carga por medio de Sinaloa para aprovechar en el puerto estadounidense el trabajo con barcos más grandes.

Desde Mazatlán y Topolobampo se puede enviar la mercancía que llegue a ellos hacia cualquier punto de los Estados Unidos, se dio a conocer.