Ante los buenos resultados que tuvo la delegación mexicana en los Juegos Centroamericanos celebrados en El Salvador, el consejero fundador del Grupo Dportenis, José Óscar Sánchez Osuna recalcó que esos logros son una buena noticia y en ella participaron varios atletas sinaloenses.

“Fue una buena noticia ahora lo de los Centroamericanos y el desempeño que tuvo México, la verdad que buenísimo, increíble, ojalá y así sigamos, ahora vienen los Panamericanos también y luego vienen las Olimpiadas y ojalá sigamos en ese camino”, añadió el presidente de la Fundación Dportenis.

“Cada vez sí hay más deportistas mazatlecos, digo mazatlecos y sinaloenses, yo creo que lo que nos distingue a los sinaloenses es esa mentalidad ganadora que tenemos de salir adelante, de echarle ganas, no solamente los deportistas, todos”.

Añadió que siempre va faltar algo y siempre se pueden hacer mejor las cosas, pero hoy con lo que se tiene se logró ese muy buen resultado en los Juegos Centroamericanos y desde luego si se tuvieran más cosas quizá se pudieran lograr mejores resultados también.

SERÁ ROJO EL VENADO QUE SE INSTALARÁ EN GLORIETA: SÁNCHEZ OSUNA

El consejero fundador del Grupo Dportenis, José Óscar Sánchez Osuna, reiteró que donará la escultura de un venado de cerca de 9 metros de altura para que sea instalado en la Glorieta ubicada entre las avenidas Doctor Carlos Canseco y del Atlántico, el cual será de color rojo.

“Va medir 8 metros a la cabeza más la charama (la asta), va medir como 9.20 (metros de alto), es un animal que se va hacer de acero de color rojo y lo que pretende es que caracterice el espíritu de los mazatlecos, queremos vernos reflejados en ese monumento, es lo que yo quisiera”, continuó Sánchez Osuna.

“Por qué rojo, bueno, porque el venado nosotros lo hemos visto rojo aquí en la localidad, por eso lo queremos ponerlo rojo, o sea, no va ser la réplica de un venado, lo importante no es cómo te mires al espejo sino cómo te ves tú, entonces el venado es lo que va a tratar de decir, es cómo nos vemos los mazatlecos, no cómo estemos, sino cómo verdaderamente nos vemos en nuestro interior, pesa poco más de 10 toneladas”.