El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que durante una conversación con el empresario Elon Musk, negó otorgar un subsidio del 50 por ciento a Tesla para la instalación de una planta de baterías, como lo hace el Gobierno de Estados Unidos, con las llamadas industrias limpias.

“Acabo de hablar con el de Tesla [...] quiere poner plantas para batería, nada más que el Gobierno de Estados Unidos tiene una política ahora, buena considero, pero tienen la posibilidad de aplicarla, que si una empresa invierte, el Gobierno le da un subsidio del 50 por ciento de su inversión”, expresó.

“O sea que si invierten mil millones de dólares el Gobierno le da a fondo perdido 500 millones, y no queda el Gobierno como socio, es un estímulo en todo lo que tiene que ver con industrias limpias en todo lo relacionado con la industria automotriz para carros eléctricos, semiconductores, los chips, en todo eso”, explicó.

Durante su conferencia de prensa matutina recordó que le señaló al dueño de Tesla, que otorgar dicho tipo de subsidios no iba con las políticas implementadas por su Gobierno.

“Cuando hablo con él, me habla de las baterías y le digo ‘sí está muy bien, pero nosotros no vamos a dar el 50 por ciento, no podríamos, además, no va de acuerdo con nuestras políticas’”, manifestó.

“Él [Musk] se ríe y le digo: ‘pero tenemos cosas my buenas’, por ejemplo la calidad de la fuerza de trabajo, ahora que casi casi le digo de manera coloquial, ‘¿en dónde los vas a agarrar tan trabajadores y responsables, porque los trabajadores mexicanos son de lo mejor’”, expuso López Obrador.

“Y él [Musk] responde ‘claro, son trabajadores muy buenos responsables, con ética’, me acuerdo que lo mencionó, entonces eso es reconocido en el mundo la calidad de los trabajadores mexicanos”, indicó.

“¿Le planteó el dueño de Tesla [replicar el subsidio]?”, le preguntó un reportero. “No, no, es que salió el tema, por lo que estamos mencionando, pero en el caso de estas industrias que tiene que ver con baterías, con chips, hay este subsidio en el Gobierno de Estados Unidos, el Presidente Biden decidió apoyar a industriales de esta manera, entonces de ahí salió, son ventajas comparativas”, explicó.

“Bueno, sí, tú vas a tener este subsidio, pero nosotros tenemos recursos naturales, tenemos electricidad, tenemos agua y lo más importante, fuerza de trabajo capacitada, responsable”, puntualizó.

“Debemos de pensar que el 50 por ciento de una empresa es capital y el otro 50 por ciento es trabajo, en una buena empresa y eso cada vez lo están considerando más y le dan trato especial a los trabajadores. Y tenemos otra ventaja, el promedio de edad en México es de 29 años, tenemos mano de obra joven y ya en Estados Unidos, en Canadá, en Europa tienen un problema serio porque su población es mayor”, sostuvo.

El 3 de marzo, Rogelio Ramírez de la O, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reveló que el Gobierno mexicano fue quien sugirió a Tesla instalar una planta de baterías eléctricas en el País, pero él rechazó el plan, porque la compañía exigía igualar los incentivos que Estados Unidos ofrece la Ley para la Reducción de la Inflación, apoyada en 369 mil millones de dólares para atender todo lo relacionado con cambio climático, movilidad y electromovilidad, entre otros rubros.

“En el caso de las baterías, con toda claridad nos dijeron que la línea de baterías no estaba en su idea original, y que sólo estuvo en su idea secundaria porque fue a sugerencia de parte del Gobierno mexicano para traer una planta de baterías. Sin embargo, cuando llevaron esta propuesta a Hacienda fuimos muy rigurosos porque lo que nos solicitaban no era incentivos, sino igualar los incentivos que les ofrece la Ley de Reducción de Inflación”, indicó el Secretario.

“Nosotros no tenemos esa legislación, por lo tanto no podemos hacer ninguna igualación y no les hicimos perder el tiempo pensando que podíamos nosotros igualar lo que tienen en la Ley de Reducción de Inflación en EU. Fuimos muy claros y vamos a seguir siendo claros en eso”, aseveró Ramírez de la O, durante una conferencia de prensa, tras la clausura de la 31 Reunión Plenaria de Consejos Consultivos Citibanamex.

“Tesla vino a la Secretaría de Hacienda y nos dijo categóricamente que no necesitan ningún estímulo fiscal, más allá de los que ellos ya tienen a la vista que son los que tiene México. Esos incentivos de México son muy buenos, porque para una actividad exportadora tener tasa cero de exportación es recibir toda la devolución del 16 por ciento de IVA, por la parte del costo que tiene origen interno”, señaló.

“La parte del costo que tiene origen externo, ese es una importación, pero nosotros con esa pura tasa cero de IVA más el hecho de que tenemos firmado el Tratado de Libre Comercio, que incluye 50 países para Tesla, fue suficiente razón para no estar hablándonos de incentivos”, declaró.