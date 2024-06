Ganar la Copa América 2024 es el sueño de muchos futbolistas. Aunque el premio en metálico puede tener menos importancia para los deportistas que el prestigio, el premio de este año ha llamado mucho la atención. Sobre todo porque no alcanza los ingresos anuales del astro argentino Lionel Messi.

Messi ya ha consolidado su estatus de futbolista legendario con un montón de trofeos. No en vano, el salario base de la superestrella en su actual club, el Inter de Miami, es de al menos 12 millones de dólares. Si se cuentan los ingresos adicionales, Messi puede ganar 20,4 millones de dólares anuales.

Su salario es mucho mayor que el de sus compañeros del Inter Miami . El salario anual de Sergio Busquets es de sólo 8,7 millones de dólares, mientras que Jordi Alba sólo puede ganar 1,5 millones.

Según datos de la página de Jugadores de la MLS , la cifra se contabiliza como compensación garantizada. También contabiliza todas las primas de marketing y los honorarios del agente del jugador a lo largo del contrato.

Sin embargo, no incluye las primas relacionadas con el rendimiento del club o individual, ya que no hay garantía de que estos objetivos se cumplan o no.

Este año, el organizador de la Copa América ha preparado el doble de la cantidad del premio al ganador del primer puesto del año pasado, de sólo 6,5 millones de dólares. Aun así, el salario anual de Messi es muy superior al premio del ganador de la Copa América 2024, que es de sólo 16 millones de dólares.

Mientras tanto, las 16 selecciones participantes recibieron 2 millones de dólares como prima inicial y obtendrán otros 2 millones si se clasifican para cuartos de final. El cuarto, tercer y segundo clasificados ganarán otra prima de 4, 5 y 7 millones de dólares.

Los telespectadores pueden anticipar qué equipo ganará más fortuna este verano. El primer partido será entre Argentina, defensora del título, y Canadá, el 21 de junio.