¿Eres adulto mayor?, ten cuidado con fraudes bancarios: Condusef

MÉXICO.– La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef) dio a conocer que el 35.6 por ciento de las quejas que ha recibido son de adultos mayores, quienes son el principal sector de la población que sufre los fraudes bancarios.

Durante una conferencia de prensa, el titular del órgano gubernamental, Óscar Rosado, expuso que el crecimiento que ha tenido el fraude a partir de llamadas falsas que piden datos bancarios a partir de engaños, ha encontrado vulnerabilidad entre los adultos mayores.

La Condusef reportó que de las 93 mil 617 quejas recibidas, 24 mil 436 de ellas fueron de personas mayores de 60 años.

Además, las quejas registradas de enero a julio este año superan en 59.3 por ciento a las recibidas en el mismo periodo de 2020, aunque representan un 12 por ciento menos respecto a las de 2019.

“El fraude a distancia, generalmente por teléfono, la ingeniería social. Aquí sí hay un crecimiento. Este mecanismo entre enero y junio de 2019 había mil 800 temas y este año cuatro mil, un crecimiento de 135 por ciento”, comentó el titular de la Comisión.

La Condusef agregó que tres productos bancarios utilizados con mayor frecuencia por los adultos mayores, la tarjeta de débito y crédito así como la cuenta de nómina, representaron 62.7 por ciento del total de las reclamaciones, principalmente por consumos no reconocidos, cargos no reconocidos en la cuenta así como transferencia electrónica no reconocida.

Los datos del organismo muestran también que los adultos mayores presentaron quejas por disposición de efectivo en cajero automático no reconocida por el usuario así como solicitud de cancelación de producto o servicio no atendida y/o no aplicada.

Por zona geográfica, los tres municipios o alcaldías donde los usuarios de la banca hicieron más reclamos fueron Guadalajara, Jalisco; la Alcaldía Benito Juárez, en Ciudad de México; y Puebla, Puebla; sin embargo, la Condusef remarcó que a nivel nacional el mayor número de quejas por parte de adultos mayores se presentó en 10 municipios de un total de 841.

Por sexo, las mujeres aumentaron la probabilidad de ser víctimas de fraude mientras que la incidencia en hombres va a la baja.

Lanzan decálogo para solucionar el problema

Luego de presentar la problemática, la Asociación de Bancos de México (ABM) y la Condusef firmaron un decálogo de buenas prácticas para que los usuarios de la banca, especialmente los adultos mayores, tengan una mejor experiencia y eviten ser víctimas de fraude.

El decálogo incluye:

*El respeto por los derechos y la dignidad de los adultos mayores.

* Compromiso para que el personal bancario cuente con las competencias para atender a esta población.

* Responsabilidad social.

* Modelos de atención específicos.

* Claridad en la oferta y contratación de productos o servicios vía telefónica.

* Campañas de educación financiera, principalmente para reducir la brecha digital.

* Programas de asesoría y apoyo en servicios básicos.

* Campañas de prevención de fraudes.

* Asesoría remota a los adultos mayores a través de los call center.

* Establecimiento de nuevos modelos de atención para este segmento.

Los bancos podrán decidir si se adhieren a este decálogo y quienes lo hagan deberán difundirlo entre su personal e incorporarlos en sus prácticas, y recibirán un distintivo diseñado por la Condusef.