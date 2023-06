Dar un buen servicio: Grupo ARHE

En su participación en el tema del Impacto del Turismo Gastronómico en la Economía Mexicana, el director del Grupo ARHE, Juan José Arellano Hernández, manifestó que el tema gastronómico es una industria de entretenimiento y si bien es cierto se puede tener turismo gastronómico, ir a comer y tener una experiencia, es un gran reto que los integrantes de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera deben tener muchísima conciencia porque se requiere subirle el nivel a Mazatlán.

“Sí les pediría que no nos confiemos y subamos de nivel, no solamente chef, ustedes que tienen una ventaja por tener una gran materia prima, sino por dar un buen servicio, capacitación, capacitación y capacitación, eso sin duda puede ser la diferencia y poder, por qué no decirlo, seguir creciendo e impactar en todo el sector inmobiliario, que no solamente sean hacer torres, hacer torres, sino que tenemos que ir cuidando el crecimiento y el progreso sea sostenible”, añadió Hernández Arellano.

“Es un orgullo para mí estar de repente en Estados Unidos, yo vivo en San Diego, y siempre centrando y presumiendo sus camarones, pero nos falta nuestro servicio, hay que trabajar fuerte en nuestro servicio, insisto, y sobre todo es muy importante creo yo, buscar que esto, que es gastronomía mexicana, pero especialmente la sinaloense, porque por supuesto que hay gastronomía muy padre en Oaxaca o en Mérida, pero nosotros tenemos esa gran ventaja competitiva, creo yo, e insisto, impacta de manera positiva no solamente en la generación de empleos, sino también en la generación de valor en el sector inmobiliario”.