Pide sector restaurantero de Mazatlán a Gabinete federal más prevención

El sector restaurantero de Mazatlán pidió al Gabinete federal ser preventivos más que correctivos para fortalecer la confianza en el destino.

Señalan que se ocupa de seguridad en la Zona Dorada, en el Malecón y el Centro Histórico, el apoyo en eventos masivos y una campaña de promoción federal para Mazatlán.

Cecilia Osuna Guerrero, presidenta de Canirac Mazatlán, delineó en cinco ejes su propuesta que planteará en la reunión de trabajo del sector turístico que sostienen con la Secretaria de Turismo Federal Josefina Rodríguez Zamora, la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, y el director de Fonatur, Sebastián Ramírez Mendoza.

Osuna Guerrero se encuentra participando junto a otros 20 empresarios, líderes camarales y de asociación en la mesa de trabajo con funcionarios federales, la Secretaría de Turismo estatal, la Alcaldesa de Mazatlán y otras autoridades en pro del sector turístico de Mazatlán.

“Les voy adelantando nuestra participación en esta reunión como presidenta y representante de Canirac, en la cual marcamos 5 ejes principales”.

Su propuesta subraya aumentar la presencia de seguridad en los corredores turísticos.

“Nos gustaría fortalecer la presencia de seguridad en los principales corredores turísticos como Zona Dorada, Centro Histórico y Malecón, especialmente en temporadas altas y eventos para transmitir confianza al visitante”.

Participar en una mesa permanente de coordinación turismo–seguridad–sector empresarial, de coordinación permanente entre seguridad, turismo y el sector empresarial para anticipar situaciones y fortalecer la confianza del destino. “Ser preventivos más que correctivos”.

Además solicitará una campaña nacional de promoción para Mazatlán.

“Mazatlán tiene una gran vocación turística. Creemos que una campaña nacional de promoción que destaque la seguridad, gastronomía y experiencias del destino puede ayudar mucho a fortalecer la confianza de los visitantes”.

Por un mayor apoyo a eventos del Gobierno federal a los que atraen turismo como la Semana de la Moto o festivales gastronómicos que generan una gran derrama económica.

“Nos gustaría fortalecerlos con apoyo institucional y coordinación”, expresó.

Y por último, habló de que se implemente una estrategia de comunicación positiva del destino desde el Gobierno federal para que comunique la fortaleza turística de Mazatlán, porque la percepción del destino influye directamente en la llegada de visitantes.

Este compendio de propuestas reúne el sentir y necesidades del sector restaurantero, que ha registrado cierres de negocios desde que inició la ola de violencia en Sinaloa.

La reunión de trabajo privada del sector turístico y Gabinete federal se lleva a cabo en el interior de las instalaciones de la Cuarta Región Naval de Mazatlán.