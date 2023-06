Osuna Vidaurri subrayó también que es necesario reconocer a estas personas que tienen una historia increíble detrás, y que todos los días se levantan temprano para dar un producto de la mejor manera hecha.

Respecto a si llevará esta iniciativa a Mazatlán, Osuna Vidaurri dejó claro que por el momento no, pero espera hacerlo para noviembre empezando con la del Maestro Taquero.

“En lo personal, este evento me deja un sentimiento de compañerismo, y muy contento porque finalmente nosotros en el grupo vemos que la gastronomía de nuestro Sinaloa resalta, y esto es una forma de hacerlo, no solo para un formato de restaurantes, porque la real gastronomía viene de la calle, y eso nos deja la satisfacción que podamos mostrar esa parte de la gastronomía real, honesta que existe, yo con eso me quedo”, expresó Osuna Vidaurri.