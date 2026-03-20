Restaurantes rurales buscan expandirse a Mazatlán ante baja afluencia turística

MAZATLÁN._ La baja afluencia de turistas en comunidades rurales ha provocado que parte de la industria restaurantera de estas zonas busque expandirse hacia Mazatlán para mantener su actividad económica.

Cecilia Osuna Guerrero, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Mazatlán, aclaró que este fenómeno no implica el cierre de negocios, sino una estrategia de adaptación y crecimiento ante el actual contexto.

Señaló que restaurantes emblemáticos de la sindicatura de La Noria, como “La Vaca Lupe” y “Los Laureles”, no han dejado de operar, pero sí han ajustado horarios, personal y han optado por abrir sucursales en la ciudad tras la ola de violencia registrada en los últimos 18 meses.

Ante este panorama, la dirigente del sector gastronómico se mostró optimista y destacó la importancia de fortalecer el turismo rural mediante estrategias conjuntas.

”Vamos a hacer hincapié también a todo el turismo rural y tratar de hacer sinergias con los poblados cercanos para resaltar la gastronomía de los pueblos, que finalmente es una cultura gastronómica. ¿Y a quién no le encanta llegar y la tortillita a mano, verdad? Porque uno siempre busca esa cercanía con los pueblos y pues desde luego que la preocupación y la invitación también en la zona rural, porque finalmente son empleos también que se generan y que casi son autosustentables tan solo con el restaurante por la venta de los propios productos que se generan en el pueblo para el consumo de ahí mismo en la localidad”.

Osuna Guerrero consideró que la apertura de nuevos negocios en Mazatlán representa también una oportunidad para diversificar la oferta gastronómica, especialmente durante los fines de semana.

Agregó que se han impulsado acciones para atraer visitantes a las comunidades rurales, mediante la colaboración entre la Secretaría de Turismo estatal, la cámara restaurantera y los propios habitantes.

”Motoclub, por ejemplo, que se reúnen, o sea, llevan una comunicación, exactamente. Hace aproximadamente, que fue como unos 10, 11 meses, recordarán que llenamos La Noria, se llevaron de la ciudad a los poblados con productos elaborados ahí mismo. El queso cotage, el chilorio y otros productos, pues una derrama que la verdad fue muy feliz al menos este fin de de semana”.

La líder empresarial reiteró que este tipo de estrategias buscan reactivar la economía en las comunidades rurales y preservar su identidad gastronómica, mientras se recupera la afluencia de visitantes.