Revocan licencia y liquidan CIBanco, señalado por EU por supuesto lavado de dinero

El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario informó este 10 de octubre que fue revocada la licencia de CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple y comenzó el proceso de liquidación de dicha firma financiera.

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, emitió el 25 de junio de 2025 órdenes que identificaban a tres instituciones financieras con sede en México: CIBanco SA, Institución de Banca Múltiple (CIBanco), Intercam Banco SA, Institución de Banca Múltiple (Intercam) y Vector Casa de Bolsa, SA de CV (Vector), como “una preocupación principal de lavado de dinero, en relación con el tráfico ilícito de opioides”.

“Derivado de la revocación de la autorización para organizarse y operar como Institución de Banca Múltiple a CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple, por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario aprobó se proceda al Pago de Obligaciones Garantizadas, es decir, pagar a las personas ahorradoras de este banco aquellos depósitos que están protegidos en términos de la Ley de Protección al Ahorro Bancario y de la Ley de Instituciones de Crédito”, indicó el IPAB, en un comunicado.

”A raíz de un acuerdo tomado por su asamblea general de accionistas, CIBanco decidió solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la revocación voluntaria de su autorización para organizarse y operar como Institución de Banca Múltiple [...] Esta decisión obedece a lo que los accionistas de CIBanco consideraron la mejor opción para los intereses de sus clientes. De esta forma, la CNBV aprobó la solicitud de revocación de la autorización de CIBanco”, añadió.

“Las operaciones que el IPAB protege se denominan obligaciones garantizadas. De conformidad con la LPAB, se consideran obligaciones garantizadas los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del artículo 46 de la Ley de Instituciones de Crédito. Estos incluyen cuentas de cheques, ahorro, pagarés y certificados de depósito, entre otros depósitos a la vista”, dijo.

Además, detalló que efectuaría el pago de las obligaciones garantizadas a los titulares en un plazo no mayor a 90 días naturales, contados a partir de la fecha en que el banco hubiera entrado en estado de liquidación, sin que fuera necesaria la presentación de una solicitud de pago, tomando como base la información que la institución en liquidación mantuviera en sus sistemas automatizados de procesamiento y conservación de datos.

Asimismo, en un aviso publicado en el sitio web de la institución privada, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario notificó a los clientes de CIBanco la decisión, a fin de que continuaran pagando sus créditos, además de que anunció que a partir del viernes 10 de octubre cerrarían las sucursales.

Además, indicó que el día lunes 13 del mismo mes y año, el IPAB iniciaría el pago de la obligaciones garantizadas a las personas ahorradoras.

“Derivado de la revocación de la autorización para organizarse y operar como Institución de Banca Múltiple a CIBanco, S.A., por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el IPAB iniciará el 13 de octubre de 2025 el Pago de las Obligaciones Garantizadas a las personas ahorradoras de CIBanco”, señaló.

“El público ahorrador de CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple en Liquidación, puede tener la confianza de que sus depósitos están protegidos hasta por 400 mil UDIS por persona, que al día del inicio de la liquidación equivalen a $3 millones 424 mil 262.40 pesos. Para más información visite: www.gob.mx/ipab”, detalló el IPAB.

Scott Bessent, titular del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, calificó el 30 de junio como inaceptable, el presunto involucramiento de CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, en el lavado de dinero de los cárteles mexicanos que traficaban con la droga sintética conocida como fentanilo.

El 30 de junio, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la intervención por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, buscaba evitar afectaciones al sistema financiero nacional.