$!Sinaloa abre su muestra cultural y gastronómica en el Tianguis Turístico México 2026

ACAPULCO._ Con una exhibición de arte, tradiciones y gastronomía, Sinaloa inició oficialmente su muestra cultural dentro del Tianguis Turístico México 2026, donde el estado presentó parte de su identidad a través de expresiones artísticas, manifestaciones tradicionales y sabores típicos ante asistentes nacionales e internacionales, en Acapulco, Guerrero, donde se desarrolla el evento. Pese a que el stand sinaloense fue inaugurado de manera oficial desde el día lunes, fue este martes 28 de abril cuando se realizó la apertura completa del espacio instalado en esta sede, el cual celebra su edición número 50 del encuentro turístico más importante del país. La secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, expresó que esta muestra busca proyectar la riqueza cultural, artística y turística de la entidad ante el mercado nacional e internacional, para continuar atrayendo visitantes para las distintas regiones del estado.





“Acabamos de hacer ahora sí el corte de listón con toda la comitiva del Estado de Sinaloa, porque ayer todavía faltaban algunos de llegar, pero con mucho orgullo lo hicimos con nuestra secretaria, Josefina Rodríguez Zamora”, expresó “Hoy ya con la comitiva completa, son más de 40 sinaloenses del sector turístico los que están aquí representando a nuestro estado, desde Los Mochis, Culiacán y Mazatlán, hasta municipios como Choix y Escuinapa, todos mostrando la grandeza de Sinaloa en esta edición 50 del Tianguis Turístico”, agregó. Durante esta jornada inaugural, el espacio de Sinaloa se convirtió en un punto de encuentro cultural donde visitantes pudieron apreciar distintas expresiones representativas del estado como la tradicional Danza del Venado, presentaciones de danza folclórica y exhibiciones del Ulama, considerado uno de los juegos de pelota más antiguos del mundo y una práctica ancestral que permanece viva en Sinaloa.





Las presentaciones atrajeron la atención de asistentes, empresarios y representantes turísticos de destinas partes del país, los cuales recorren el Tianguis, y que pudieron conocer parte de las tradiciones que distinguen al estado. Además de las expresiones artísticas y culturales, la gastronomía también tuvo su participación en este stand con muestras de algunos de los dulces típico de la región, productos naturales como la miel h el chile chiltepín e incluso mezcal de agave. Sin embargo, como parte de las actividades programadas en este ámbito, será este miércoles a partir del mediodía que se llevará a cabo una presentación gastronómica especial, donde el estado ofrecerá algunos de sus platillos más emblemáticos, con el objetivo de mostrar la riqueza culinaria que caracteriza a Sinaloa.

La muestra también cuenta con la participación de asociaciones hoteleras, organismos turísticos y representantes municipales, quienes buscan fortalecer la promoción de los distintos destinos de la entidad en este escaparate turístico nacional. Finalmente, Sosa Osuna señaló la relevancia de que Sinaloa participe en un foro de alcance nacional e internacional como el Tianguis Turístico México 2026, al considerar que este tipo de encuentros permiten fortalecer la promoción del estado y abrir nuevas oportunidades para el sector.



