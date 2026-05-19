$!Todo un éxito la segunda edición del Wine Sea Fest

MAZATLÁN._ Este 15 y 16 de mayo se llevó a cabo la segunda edición del Wine Sea Fest “Conchas, Mar y Vino”, en el Beach Club Tres Islas. El evento, que combinó la frescura de los mariscos con la sofisticación de la cultura vinícola y la belleza de los atardeceres, conquistó a cientos de asistentes. El festival superó todas las expectativas al presentar a 30 casas vinícolas con una impresionante selección de más de 100 etiquetas, reuniendo lo mejor del vino mexicano e internacional.

Además del ambiente festivo y familiar, se contó con un Área de Catas para degustaciones de distintos tipos de vinos, lo que ofrecía la oportunidad de descubrir una gran variedad de estilos, aromas y sabores. En la oferta culinaria destacó la cocina fría de mariscos, que incluyó conchas, pescado y más gastronomía proveniente del mar, todo realizado con ingredientes frescos de la región. Las opciones familiares fueron alitas, pizzas, hamburguesas y antojitos como panes y postres.

Para los más pequeños se creó la Zona Kids, llena de juegos y actividades para entretener a los niños del hogar. Uno de los mayores atractivos del evento se llevó a cabo sobre el escenario: el fascinante Show de Ronqueo, que cautivó a todos los presentes.

La tarde fue amenizada por música en vivo de diferentes géneros y para todos los gustos. El ritmo lo pusieron Grupo HM, Carmelita Zamora, Lora y Fran Zata. En esta edición, el Wine Sea Fest creció no solo en oferta, sino también en impacto. Durante la inauguración, Soraya Lora Ledón, gerente de eventos y relaciones públicas de Grupo Marval, mencionó que la asistencia aproximada esperada era de 500 personas, más que la del año pasado, que fue de 350.

Además, agradeció a los asistentes, patrocinadores y el apoyo gubernamental dado al evento. Cabe destacar que el festival fue un evento con causa, pues lo recaudado será destinado a una asociación de apoyo a mujeres con enfermedades terminales, reafirmando el compromiso de Grupo Marval con las causas sociales. Esta edición del Wine Sea Fest se despide tras consolidarse como un referente de los festivales en el puerto, y promete volver pronto.