$!Triunfo de ‘Pronos’ abre puertas a inversión y nuevas alianzas para startup mazatleca

MAZATLÁN._ Para sus fundadores, el triunfo de la startup Pronos en Radical Innovation Summit 2026 representó un momento especial después de competir contra proyectos con mayor trayectoria y experiencia. El emprendimiento, fundado por los mazatlecos Simon Lacy y Francisco Madero, conquistó el primer lugar de la competencia Phoenix Fire y obtuvo un premio de 90 mil pesos, en un evento final que se desarrolló en la Universidad de la Libertad, en la Ciudad de México. Este suceso también significó la confirmación de la confianza con la que llegaron a la final convencidos de que su propuesta tenía posibilidades de quedarse con el primer lugar, señaló Simon Lacy. “Fue un momento muy bonito, fue un momento muy padre. Sabíamos que estaba difícil la competencia, pero no teníamos duda alguna de que pudiéramos ganar”, dijo.

Pronos es una plataforma de mercados de predicción que permite anticipar resultados relacionados con política, economía, tipo de cambio, deportes y entretenimiento. Actualmente funciona gratuitamente con puntos y premios, mientras desarrolla una versión para operar con dinero real. Ante esta valiosa victoria, Lacy, director ejecutivo y cofundador de la startup, destacó que dicho resultado representa mucho más que el premio económico, pues la exposición conseguida durante el encuentro ya comenzó a despertar el interés de inversionistas, fondos y posibles aliados para continuar con el crecimiento de la plataforma. “Una vez que ya hice mi presentación, mucha gente se empezó a acercar a mí, justamente por el interés de ellos, ya sea tanto de inversión o de buscar oportunidades para trabajar juntos”, relató. El emprendedor mazatleco explicó que desde antes de conocerse el resultado, comenzaron a darse acercamientos con personas y organizaciones interesadas en conocer con mayor profundidad lo que están desarrollando. Asimismo, señaló que los comentarios recibidos durante el encuentro apuntan a que existen oportunidades para establecer futuras colaboraciones y fortalecer el desarrollo de Pronos. “Hubo muchos comentarios que parecen indicar que hay cierta dirección y cierto interés hacia lo que estamos construyendo nosotros. Una vez que ya hice mi presentación, mucha gente se empezó a acercar a mí, justamente por el interés”, declaró.

Pronos llegó a la final del Radical Innovation Summit como la única startup representante de Sinaloa entre cinco proyectos seleccionados, varios de ellos con años de desarrollo, experiencia en presentaciones y procesos de levantamiento de capital. Para Lacy, competir contra emprendimientos con mayor trayectoria representó uno de los principales retos, particularmente porque se trató de la primera ocasión en que realizó públicamente el pitch de Pronos. Además, reconoció que existía incertidumbre sobre el peso que los jueces podrían dar a la experiencia de los participantes al momento de presentar sus proyectos, sin embargo, consideró que Pronos tenía a su favor la escalabilidad y el carácter innovador de su propuesta. “Yo sabía que estábamos presentando un proyecto que en verdad representaba más escalabilidad, representaba más radicalidad, que es lo que estaban buscando, y es un proyecto que no solamente era bastante innovador, sino que también traía mucho que ofrecer a México y al público general”, dijo. El origen mazatleco de Pronos también llamó la atención durante el encuentro, pues Lacy señaló que una parte importante de los proyectos participantes provenía de la Ciudad de México.