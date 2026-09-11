$!Triunfo de ‘Pronos’ abre puertas a inversión y nuevas alianzas para startup mazatleca

MAZATLÁN._ Para sus fundadores, el triunfo de la startup Pronos en Radical Innovation Summit 2026 representó un momento especial después de competir contra proyectos con mayor trayectoria y experiencia.
El emprendimiento, fundado por los mazatlecos Simon Lacy y Francisco Madero, conquistó el primer lugar de la competencia Phoenix Fire y obtuvo un premio de 90 mil pesos, en un evento final que se desarrolló en la Universidad de la Libertad, en la Ciudad de México.
Este suceso también significó la confirmación de la confianza con la que llegaron a la final convencidos de que su propuesta tenía posibilidades de quedarse con el primer lugar, señaló Simon Lacy.
“Fue un momento muy bonito, fue un momento muy padre. Sabíamos que estaba difícil la competencia, pero no teníamos duda alguna de que pudiéramos ganar”, dijo.
Pronos es una plataforma de mercados de predicción que permite anticipar resultados relacionados con política, economía, tipo de cambio, deportes y entretenimiento. Actualmente funciona gratuitamente con puntos y premios, mientras desarrolla una versión para operar con dinero real.
Ante esta valiosa victoria, Lacy, director ejecutivo y cofundador de la startup, destacó que dicho resultado representa mucho más que el premio económico, pues la exposición conseguida durante el encuentro ya comenzó a despertar el interés de inversionistas, fondos y posibles aliados para continuar con el crecimiento de la plataforma.
“Una vez que ya hice mi presentación, mucha gente se empezó a acercar a mí, justamente por el interés de ellos, ya sea tanto de inversión o de buscar oportunidades para trabajar juntos”, relató.
El emprendedor mazatleco explicó que desde antes de conocerse el resultado, comenzaron a darse acercamientos con personas y organizaciones interesadas en conocer con mayor profundidad lo que están desarrollando.
Asimismo, señaló que los comentarios recibidos durante el encuentro apuntan a que existen oportunidades para establecer futuras colaboraciones y fortalecer el desarrollo de Pronos.
“Hubo muchos comentarios que parecen indicar que hay cierta dirección y cierto interés hacia lo que estamos construyendo nosotros. Una vez que ya hice mi presentación, mucha gente se empezó a acercar a mí, justamente por el interés”, declaró.
Pronos llegó a la final del Radical Innovation Summit como la única startup representante de Sinaloa entre cinco proyectos seleccionados, varios de ellos con años de desarrollo, experiencia en presentaciones y procesos de levantamiento de capital.
Para Lacy, competir contra emprendimientos con mayor trayectoria representó uno de los principales retos, particularmente porque se trató de la primera ocasión en que realizó públicamente el pitch de Pronos.
Además, reconoció que existía incertidumbre sobre el peso que los jueces podrían dar a la experiencia de los participantes al momento de presentar sus proyectos, sin embargo, consideró que Pronos tenía a su favor la escalabilidad y el carácter innovador de su propuesta.
“Yo sabía que estábamos presentando un proyecto que en verdad representaba más escalabilidad, representaba más radicalidad, que es lo que estaban buscando, y es un proyecto que no solamente era bastante innovador, sino que también traía mucho que ofrecer a México y al público general”, dijo.
El origen mazatleco de Pronos también llamó la atención durante el encuentro, pues Lacy señaló que una parte importante de los proyectos participantes provenía de la Ciudad de México.
Por tal motivo, para los fundadores, representar a Mazatlán y Sinaloa en un encuentro nacional de innovación tecnológica adquirió un significado especial al tratarse del único proyecto sinaloense que consiguió colocarse entre los cinco finalistas.
“Se sorprendió mucho la gente cuando se enteraron que éramos de Sinaloa. La mayoría de los proyectos eran justamente de la Ciudad de México, entonces poder representar de esa manera y decir que con mucho gusto estábamos ahí se sintió muy bonito”, expresó.
Durante la ronda de preguntas, Pronos enfrentó cuestionamientos sobre su modelo y propuesta, los cuales, aseguró Lacy, pudieron responder y defender ante jueces y asistentes.
La presentación también incluyó una demostración desarrollada por Francisco Madero para explicar la “inteligencia de las multitudes”, principio relacionado con los mercados de predicción.
Fue mediante un código QR que los asistentes calcularon cuántas pelotas había en un jarrón y el promedio de las respuestas fue de 179.6 frente a las 183 que realmente contenía, una diferencia cercana al 2 por ciento.
Siendo este ejercicio el que Lacy consideró que permitió explicar de forma sencilla el funcionamiento detrás de los mercados de predicción y se convirtió en uno de los momentos que más llamó la atención durante su presentación.
“Francisco, la mañana del concurso, se levantó y diseñó un prototipo de cómo funciona la inteligencia del público, que es básicamente en lo que están basados los mercados de predicción”, manifestó.
“Yo creo que esa es una de las cosas que nos ayudó a sobresalir y darle más entendimiento a profundidad a los mercados de predicción, al proyecto y a por qué es tan importante”.
Tras obtener el primer lugar, Lacy consideró que el resultado coloca a Pronos en una posición distinta dentro del ecosistema de emprendimiento tecnológico nacional.
“Para nosotros esto nos estableció a nivel nacional como un competidor y un líder de pensamiento en cuanto a los mercados de predicción y de innovación”, afirmó.
De esta forma, señaló que el siguiente objetivo será aprovechar la exposición obtenida y continuar desarrollando la plataforma, con la intención de posicionarla primero en México y posteriormente llevarla a otros mercados.
El triunfo también llega en un momento importante para la empresa debido a que se encuentra en una etapa temprana de levantamiento de capital, en la que convencer a inversionistas representa uno de los principales desafíos.
En este sentido, Lacy señaló que obtener el primer lugar permite presentar a Pronos no solamente como una idea o plataforma en desarrollo, sino como un proyecto que ya fue evaluado y reconocido en una competencia de innovación.
“Ya no solamente es una plataforma, es una plataforma que ha ganado, es una plataforma con reconocimiento. Nosotros como fundadores ya nos hicimos reconocidos como alguien que puede llegar a crear algo, que puede presentarlo y que puede establecerlo”, expresó.
Durante el encuentro, agregó, representantes de fondos y organizaciones les señalaron que la victoria podría convertirse en un punto de inflexión para la empresa debido a las oportunidades que pueden surgir a partir de la exposición obtenida.
“Nos estaban comentando que este día iba a ser un momento clave para Pronos, que era un momento en el que iba a empezar a cambiar nuestra vida y que se venían muchas cosas a futuro y muchas oportunidades”, declaró.
“Sentimos que estamos ya muy cerca de ese momento en el que ya tenemos tracción. No puedo decir mucho más aparte de que se vienen cosas muy buenas a futuro y oportunidades”.
Proyectos de tecnología, justicia y medio ambiente
El segundo lugar se lo llevó Unblind, un proyecto de lentes inteligentes dirigido a personas con discapacidad visual, que mediante cámaras y sonido busca ayudar a los usuarios a reconocer rostros, calcular distancias y desplazarse con mayor autonomía.
El tercer puesto fue para Agbal, una propuesta enfocada en la resolución de disputas legales mediante tecnología blockchain e intermediarios, con el objetivo de solucionar conflictos antes de que lleguen ante un tribunal y reducir tanto los tiempos como los costos de estos procesos.
La mención honorífica fue para Hexa, un proyecto de aprovechamiento de residuos plásticos mediante larvas o gusanos capaces de consumir este material, donde a partir de los residuos generados durante ese proceso, la propuesta plantea producir alimento destinado a mascotas y animales exóticos, combinando el tratamiento de desechos con la generación de un producto aprovechable.
Reconocen organización del encuentro
Finalmente, Lacy también destacó el trabajo realizado por Gabriela Borja de Anagrama Labs, en la organización del Radical Innovation Summit, particularmente por reunir a emprendedores, fondos de inversión y representantes del ecosistema tecnológico.
El joven emprendedor consideró que organizaciones de este tipo son importantes para impulsar proyectos encabezados por jóvenes y fortalecer el desarrollo de innovación en México.
Con el primer lugar, los fundadores de Pronos regresarán a Mazatlán con un premio de 90 mil pesos y con nuevos contactos que podrían convertirse en oportunidades de inversión y colaboración para llevar a la startup sinaloense a una nueva etapa de crecimiento.