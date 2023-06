“La captura incidental se ha identificado como la mayor amenaza a la sobrevivencia de las tortugas marinas a nivel mundial. Esto se da por el traslape entre áreas de pesca y áreas en donde se encuentran las tortugas, tanto alimentándose como nadando para llegar a sus playas de anidación”, resalta Agnese Mancini, coordinadora científica de la organización no gubernamental mexicana Grupo Tortuguero de las Californias.

“Es un reto porque son sectores bastante grandes y, a veces, con intereses diferentes. Por ello hay necesidad de implementar medidas regionales, no sólo a nivel nacional. El resultado no lo podemos percibir de manera inmediata y es difícil de cuantificar de manera rápida, porque ocurre en el océano. Si uno está en el escritorio, la única forma de saber es mejorar la colecta de datos del sector pesquero”, asevera Cáceres.

La bióloga Verónica Cáceres, secretaria de la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas (CIT) —tratado internacional que entró en vigor hace 22 años y que hoy cuenta con 16 países parte que han acordado acciones para mitigar los efectos de las pesquerías en estas especies—, señala que la mitigación de la captura incidental requiere la colaboración decidida de una variedad de sectores que incluyen no solo al gubernamental y ambiental, sino también al pesquero y a la industria pesquera.

“Existen varios trabajos que muestran que las pesquerías artesanales, a pesar de usar embarcaciones más pequeñas, de no ser tan mecanizadas y tener una menor capacidad de carga de pescado, pueden ser dañinas como la industrial, principalmente por el tamaño de las flotillas, el hecho de usar zonas costeras muy productivas y que hay menos vigilancia”, afirma Mancini.

La captura incidental afecta, sobre todo, a tortugas adultas. Al ser capturadas en el océano, no tienen oportunidad de volver a sus sitios de anidación, con lo que se corta su ciclo de vida, agrega la experta.

Con el atentado, las pesquerías se detuvieron en López Mateos, el pueblo de donde Lucero es originario. “Toda la producción que sacamos se estaba yendo a Estados Unidos, pero cerraron las fronteras y no pudimos seguir pescando. Lo que hice fue buscar otras maneras de trabajar”, explica.

Antes de que se implementara la veda de tortugas marinas en México, en 1990, Jesús Lucero solía capturarlas. Su venta y consumo, aunado a las actividades de pesca cotidianas, era un medio de subsistencia para los pescadores de aquellos años. “Pero hay momentos que te ponen en un lugar en donde no te imaginas estar”, narra don Chuy, como la gente lo conoce en Baja California Sur. “El derribo de las Torres Gemelas, el 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos, fue lo que me trajo acá”.

“Ahora tengo mucho que agradecer a las tortugas. Por ellas he conocido otros países y mucha gente que difícilmente hubiera podido conocer dedicándome a la pesca. Ahora he ampliado mis conocimientos con relación a las especies y su conservación”, explica Lucero, quien tiene como función principal supervisar todos los sitios de monitoreo en las zonas de alimentación de las tortugas, que los equipos cuenten con lo necesario para el monitoreo dentro del agua y brindar capacitación a los nuevos grupos que se integran a la red del GTC.

“La intención de modificar un arte de pesca es evitar que caigan tortugas, pero que los pescadores sigan capturando las especies objetivo. Por ejemplo, se busca disminuir el número de boyas en las redes, para que no se levanten tanto del fondo del mar y que haya menos posibilidad de que capturen tortugas”, explica Lucero. Es decir, una red sin boyas deja espacio para que las tortugas puedan pasar por encima. Otra de las pruebas consiste en la implementación de luces en las redes, con la intención de que las tortugas puedan verlas y las eviten.

“Como pescador, puedo asegurar que, hace 40 años que yo me dedicaba completamente a la pesca, había más tortugas en aquellos años que ahora. Curiosamente, en ese entonces había muy poca o casi nula pesca incidental. Los factores tienen que ver directamente con las pesquerías”, dice Lucero.

Seminoff, jefe del Programa de Evaluación y Ecología de Tortugas Marinas de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA Fisheries, por sus siglas en inglés) del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, resalta que los pescadores quieren ser socios de la conservación, pero no han tenido oportunidad de tener un diálogo continuo con el gobierno y quienes impulsan las leyes.

Sus estrategias incluyen realizar encuestas en las comunidades pesqueras para comprender las causas de la captura incidental. También se involucran con los pescadores artesanales y las comunidades donde ocurre la captura incidental, para identificar los enfoques más viables para reducir el problema. Allí mismo se desarrollan, prueban e implementan acciones identificadas con la participación de la comunidad y los pescadores. Además, se trabaja con las comunidades para fomentar prácticas de pesca sostenibles y medios de vida alternativos. El ecoturismo, por ejemplo, es una opción que ha mostrado resultados positivos.

“Como todos sabemos, las poblaciones de peces están bajando. Los pescadores, cada año, con mayor esfuerzo, pescan menos producto. Si como pescador puedo aumentar mi salario con otras actividades y no tengo que pescar cuando hay una tormenta afuera, cuando los intermediarios están pagando un precio bajo o cuando no hay peces porque estamos fuera de la temporada, alternativas como el ecoturismo son muy importantes. No es la llave de oro, pero hay bastante potencial”, explica el especialista.