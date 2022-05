$!En pandemia y con escuelas cerradas, tres estados compraron miles de desayunos escolares sin tener cómo distribuirlos

Por Zedryk Raciel, Nayeli Roldán, Belem Angulo y Marcela del Muro



Los DIF de Sinaloa, San Luis Potosí y Veracruz gastaron mil 770 millones de pesos en la compra de desayunos escolares durante 2020 y 2021, aún cuando la pandemia de Covid obligó a los alumnos a tener solo clases virtuales. Con las escuelas cerradas, el proceso de distribución fue afectado, y en algunos casos los maestros y padres de familia lo resolvieron con sus propios medios, pero en otros, los artículos nunca llegaron a los niños o los recibieron caducos; otros más fueron entregados a beneficiarios de distintos programas, eran vendidos en redes sociales e incluso terminaron como alimento para animales.

Se trató de la compra de 336 millones de artículos para desayunos escolares, como bricks de leche, galletas, fruta deshidratada, barras de cereales, que conforman los “desayunos fríos” y atún, sardina, harina, granos e incluso frutas, carnes y verduras para los “desayunos calientes”, insumos para los comedores escolares.

Sin embargo, ni el gobierno federal ni los estatales previeron un mecanismo que asegurara la distribución de los alimentos mientras las escuelas estaban cerradas, pese a que ese era el punto final de entrega, ni para que el programa cumpliera con el objetivo de brindar alimentación a alumnos de educación básica, prioritariamente en zonas rurales y de alta marginación.

Aunque este medio solicitó entrevistas con Diconsa y los DIF estatales al respecto, no hubo respuesta.

Animal Político revisó cientos de documentos –contratos y órdenes de compra, facturas y actas de entrega-recepción en almacenes– y recogió decenas de testimonios tanto de padres de familia y maestros de las escuelas beneficiarias como de funcionarios estatales en Sinaloa, San Luis Potosí y Veracruz, que demuestran la pérdida de control gubernamental sobre la distribución y supervisión del programa en un periodo en el que los alumnos y los maestros se encontraban en confinamiento.

Los mayores contratos para la compra de desayunos fueron suscritos por Veracruz, que, en los dos años de la pandemia, adquirió 209.8 millones de productos por un monto de 1 mil 366.9 millones de pesos. Le siguió San Luis Potosí, que firmó con Diconsa contratos por 221.2 millones en el mismo periodo para comprar, al menos, 24.4 millones de artículos de desayunos escolares. Por último, Sinaloa pagó 182.6 millones de pesos para la adquisición de 102.5 millones de productos.

Durante el ciclo escolar habitual, antes de la pandemia, los desayunos eran entregados por el proveedor en los almacenes estatales del DIF, y desde ahí eran distribuidos escuela por escuela donde los directores y las asociaciones de padres de familia se encargaban de recibirlos, cotejar que su contenido estuviera completo y en buen estado, firmar las actas, distribuirlos y recabar los 50 centavos que los padres debían pagar por cada desayuno y entregarlos al DIF.

Durante la pandemia, millones de artículos fueron entregados en los almacenes municipales del DIF, pero a partir de ese punto, las comunidades tuvieron que resolver la distribución con sus propios medios y la autoridad perdía el control de quiénes recibían los artículos.

En una escuela del centro del municipio de Nogales, Veracruz, el director del plantel explica que padres de familia tuvieron que cooperar para alquilar un flete por 800 pesos, pero cuando recogieron los productos, la leche en polvo -que forma parte de los desayunos escolares calientes- estaba caduca. Decidieron usarla como alimento para cerdos.

“Cuando me entregaban, tenía que darme a la tarea de conseguir un flete, porque ¿dónde iba a meter tantas cajas? Ese era el primer reto: conseguir el transporte para llevar (los desayunos) del ayuntamiento a la escuela. Tenía ese fin de semana para organizar, con la sociedad de padres de familia, la entrega de los productos”, comentó el director, que solicitó hablar a condición de anonimato.

“De 46 cajas de leche en polvo que nos dieron (en 2020), fueron como 16 piezas las que ya estaban caducadas. Se les mencionó a los papás que esas bolsas de leche estaban caducas, entonces hubo uno que otro papá que tienen animales, que dijeron que ellos así las podían ocupar, y entonces se les otorgaron. Nos dijeron que les servía mucho a los cochinos y que también a los animales de granja, y hubo varios papás que así se los llevaban”, detalló.

Sin una estrategia para atender específicamente a la población objetivo del programa, el 24 de marzo de 2020, la directora de Atención a Población Vulnerable, Nytzia Guerrero, envió un oficio a los directores de los DIF municipales para que los desayunos escolares fueran distribuidos a beneficiarios del programa de adultos mayores y personas con discapacidad, contraviniendo las Reglas de Operación, y sin que las autoridades supervisaran que el reparto de los bienes fuera neutral y sin fines proselitistas, máxime cuando estaba en curso el proceso electoral local 2020-2021.

De hecho, en otro oficio de abril de 2020, el Ejecutivo estatal, a través de la directora del DIF, Rebeca Quintanar, pidió a los diputados de Morena “apoyar” en la distribución de los programas alimentarios en sus distritos electorales. Esta política emergente propició acusaciones de que los legisladores morenistas dieron un uso proselitista a los programas para promocionar su imagen. El órgano electoral local validó algunos señalamientos y ordenó medidas cautelares contra varios diputados.

En tanto en San Luis Potosí, se desperdiciaron más productos: 6 mil 500 kilogramos de harina caduca y 13 mil litros de leche a días de descomponerse terminaron en un almacén del DIF estatal ubicado en Periférico Norte número 5015, según consta en un acta de entrega-recepción firmada por la encargada municipal del programa de desayunos escolares. obtenida por este medio vía transparencia.

Aún con el mismo volumen de compra que antes de pandemia, en Guasave, Sinaloa, cinco escuelas multigrado, donde un maestro atiende a alumnos de diferentes grados, no tuvieron desayunos en 2020 y 2021, pese a que el programa es una necesidad apremiante en esos ejidos, según aseguraron los directores entrevistados.

“Aquí no nos llegó nada. Esta es una comunidad pequeña, con mucha marginación, y los desayunos son una necesidad casi casi básica. El 60% de los alumnos no viene desayunado, sus padres son gente que trabaja en el campo, son jornaleros, ese es el único empleo”, dice uno de los profesores que pidió no publicar su nombre.

Además, la pérdida de desayunos escolares no sólo ocurrió en los estados, sino también a nivel federal. En 2020, el primer año de la pandemia, 2.8 millones de bricks de leche de 250 ml. caducaron almacenados en la planta Metropolitana Sur de Liconsa, en Valle de Chalco, según registró la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la auditoría de cumplimiento forense 330-DE.