Zambada García dijo que había llegado a una finca del campestre Huertos del Pedregal invitado por Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de “El Chapo”. Joaquín le dijo que ahí se celebraría una reunión a la que también asistirían el ex Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén Ojeda, y el Gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. El Gobernador negó haber sido convocado: “Si dijeron que iba a ir yo, les mintieron; y si lo creyó, cayó en la trampa”, se desmarcó Rocha.

Un libro del narcotráfico en Sinaloa no podría estar completo sin tocar la vida, la influencia y la administración de Antonio Toledo Corro. Diferentes analistas e historiadores lo señalan como “el Gobernador que más sintió la lumbre en los talones” por su cercanía con Manuel Salcido Uzeta, “El Cochiloco”, y Miguel Ángel Félix Gallardo.

Como ha ocurrido en otras ocasiones, su detención tuvo un impacto en la vida del estado, pues los funcionarios estatales que estaban desaparecidos: Arturo Moreno Espinoza, jefe de la Policía Judicial del Estado; Enrique Corza Marín, subdelegado de la Campaña contra el Narcotráfico; y Robespierre Lizárraga Coronel, ex jefe de la Policía Municipal de Culiacán, en realidad habían sido detenidos y acusados de proteger a Félix Gallardo.

Apenas el 13 de agosto pasado se publicó una entrevista que el ex Gobernador de Sinaloa, Francisco Labastida Ochoa, dio a la periodista Carmen Aristegui, en el que acusó al actual Gobernador Rubén Rocha Moya de haber llegado a la Gubernatura con el apoyo que el narcotráfico habría otorgado a Morena en 2021.

“En virtud de las bajas pasiones del pretenso candidato a la Presidencia de la República, Vicente Fox, quien aparentemente goza de inmunidad o impunidad, ya que no es la primera ocasión en que denosta (sic), no digamos ya a un ciudadano, sino que incluso en sus demenciales llamamientos a la revuelta y a la sedición social ha puesto en entredicho a las más democráticas de las instituciones jurídico políticas, como lo es el Tribunal Federal Electoral”, dijo Toledo Corro, según publicó Noroeste el 18 de marzo del 2000.

“Señor Gobernador, (Juan) Millán, me pediste nombres, pues ahí te van: Toledo Corro, descarado jugando con el narco (Miguel Ángel) Félix Gallardo”, dijo.

Durante un mitin celebrado en la ciudad de Culiacán, el 17 de marzo de 2000, Vicente Fox Quesada, primer Presidente de México en la historia de México que fue arropado por un partido que no fue el PRI, se atrevió a acusar públicamente a Toledo Corro.

Los mitos son muchos, como el hecho de que su rancho Las Cabras, en el sur de Sinaloa, servía de aeródromo para bajar avionetas con droga. Por ya casi 30 años mucho se ha escrito y dicho de los presuntos vínculos del ex Mandatario estatal con narcotraficantes, pero nunca se le comprobó ninguna relación.

“Sin duda eso da lugar a que se tengan elementos para que ese comentario se siga extendiendo, que en alguna forma se siga fortaleciendo, pero hablar de generalizar yo creo que no es justo, y con mayor razón cuando se dio una coordinación y una acción en donde todos los elementos”, dijo, “...actuaron con gran valentía, con gran decisión”.

Después del atentado, el Gobernador Millán apareció públicamente en un partido de futbol profesional de Dorados de Culiacán: “Cuando estoy en el estadio, pregúntenme de deportes”, dijo. Al día siguiente pidió no generalizar a la Policía, porque no era “justo”.

Malova: ‘con blancas palomas no podemos enfrentar a la delincuencia’

El nombramiento de Aguilar Íñiguez levantó críticas a la decisión de López Valdez, quien llegó a la Gubernatura por un acto de rebeldía suyo dentro del Partido Revolucionario Institucional, al que pertenecía, y arropado por una plataforma conformada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y el entonces Convergencia Ciudadana.

El policía había sido investigado por la SIEDO después de su probable intervención en la protección de Rodolfo Carrillo Fuentes, “El Niño de Oro”, descubierta tras su atentado y muerte ocurrida el 11 de septiembre de 2004.

Por más de seis años, Aguilar ïñiguez, mientras fue investigado, estuvo con paradero desconocido.

“Con blancas palomas no podemos enfrentar a una delincuencia en una lucha encarnizada como la que se trae, no sólo en Sinaloa sino en gran parte del País”, respondió Malova. “A mí me parece que es un hombre respetado dentro de los cuerpos policiacos”.

Durante la administración de López Valdez, la Comisión Estatal de Derechos Humanos documentó más de una veintena de casos de tortura perpetrados por el equipo de Aguilar Íñiguez, además de que como mandó reprobó de manera constante los exámenes de Control y Confianza, incluido el caso de Yesenia Armenta, la viuda del asesinado Alfredo Cuén Ojeda, hermano de Héctor Melesio.

El 4 de enero de 2019, durante el juicio contra “El Chapo” Guzmán en la Corte federal de Brooklyn, en los Estados Unidos, Vicente Zambada Niebla, alias “El Vicentillo”, testigo protegido de la Fiscalía, reveló que el Cártel de Sinaloa comandado por su padre Ismael Zambada García, tenía en la nómina al comandante Aguilar Íñiguez.

El 10 de mayo de 2020, luego de permanecer más de una semana en el Hospital General de Mazatlán, Aguilar Íñiguez murió a consecuencia del Covid 19.